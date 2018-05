L'accés a La Molina per la GIV-4082, tallat fins divendres

Les obres de millora del ferm d'un tram de sis quilòmetres de la carretera GIV-4082, que uneix Alp (Cerdanya) i La Molina, obliguen des d'aquest dilluns a tallar la via en tots dos sentits de la marxa. Està previst que els treballs, que compten amb un pressupost de 517.370,89 euros, s'allarguin fins al proper divendres. Mentrestant, el trànsit rodat que vol accedir a aquesta població cerdana s'ha de desviar provisionalment per la GI-400 en direcció a Masella. L'actuació, finançada per la Diputació de Girona, es va iniciar a principis d'aquest mes amb les tasques prèvies al reasfaltat integral de la carretera, que s'ha començat a executar aquesta setmana.

La corporació provincial gironina, titular d'aquesta via, ha decidir tirar endavant aquestes obres poques setmanes després del tancament de les pistes d'esquí de La Molina, ja que la carretera és molt utilitzada a l'hivern per arribar a l'estació. Mentre durin els treballs de reasfaltat i repintat de la senyalització horitzontal de la GIV-4082, els vehicles són desviats en direcció a Masella per la GI-400 i cap a la Collada de Toses, a l'N-260.

Aquesta actuació integral es duu a terme en un tram de sis quilòmetres i servirà per corregir les irregularitats que presentava el ferm de la via, en la qual s'hi va fer una actuació de caire superficial fa més de quatre anys, segons han indicat des de l'Ajuntament d'Alp.