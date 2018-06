La Universitat d'Estiu convoca un concert a 2.500 metres per celebrar els vint anys

Una de les Nits dels Estels celebrada per la Universitat d´Estiu al cim de la Tosa per part de l´AUCER

L'Associació Universitària de la Cerdanya (AUCER), que organitza la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, ha anunciat els primers actes del programa de formació i oci de l'edició d'aquest any, en què celebrarà la vintena edició. La voluntat dels membres de l'AUCER és recuperar cursos i professors que han marcat alguns dels programes d'aquestes dues dècades i, alhora, programar actes sonats. Entre aquestes activitats obertes al públic hi haurà un concert de jazz a càrrec de Llibert Fortuny al Niu de l'Àliga, a 2.500 metres d'altura.

El president de l'Associació Universitària, Francesc Armengol, ha argumentat que «hem buscat professors i temàtiques mítiques d'aquests vint anys per fer una graella divertida, de manera que podríem dir que la formació serà continuista i renovada, perquè, alhora, tornarem a portar l'espectacle de Brodas Bros, que ha estat dels més aplaudits en aquestes dues dècades i, per la mítica nit dels estels, farem un concert de jazz amb en Llibert Fortuny a dalt de la Molina, que és una cosa absolutament nova. Creiem que pot ser molt espectacular; és una cosa que no havíem fet mai i ho hem volgut fer pels vint anys».

La inauguració de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que se celebrarà entre els dies 9 i 14 de juliol, anirà a càrrec del popular meteoròleg Tomàs Molina, amb la conferència «El temps del 2025. Com serà la Cerdanya?». El programa de cursos, la inscripció dels quals ja ha agafat un bon ritme, segons Armengol, inclourà formació sobre essències, Mindfulness, el món dels vins, les constel·lacions familiars, la felicitat personal, l'origen dels aliments, el classicisme musical de Haydn, les grans obres literàrires que poden canviar una vida, Caravaggio, la llei de contractes, la Cerdanya romana, l'harmonia entre els homes i les plantes, la vinya i la cuina amb flors, entre d'altres. Entre les activitats obertes a tothom, l'AUCER ha programat una Nit de les Arts, també per celebrar els vint anys amb Brodas Bros i el seu espectacle de dansa a l'estany, així com una excursió botànica i una altra al Solsonès.