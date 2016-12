Un historiador americà publica un llibre de la Manresa medieval que traduirà el Centre d'Estudis

El 2015, l´historiador americà Jeffrey Fynn-Paul va publicar The Rise and Decline of an Iberian Bourgeouise. Manresa in the Latter Middle Ages, 1250-1500, el 2015, a Cambridge University Press, un llibre que se centra en l´organització política, econòmica i social de Manresa a final de l´edat mitjana. L´estudi de Fynn-Paul ­es traduirà al català a proposta del Centre d´Estudis del Bages, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa, i és previst que el llibre surti publicat l´abril de l´any que ve.

El volum suposa «una fita descatada dins de la historiografia medieval catalana perquè dóna a conèixer al públic anglòfon la història política, econòmica i social d´una capital regional del Principat de Catalunya de final de l´edat mitjana», explica Francesc Comas, president del Centre d´Estudis del Bages. Amb aquesta obra, subratlla, «Manresa es converteix en una de les poques ciutats de Catalunya i de la Península Ibèrica que disposa d´una anàlisi tan completa, detallada i actualitzada del segle XIV i el primer terç del XV».

A més, dijous que ve, 15 de desembre, a la sala d´actes del Casino de Manresa, es presentarà la revista Dovella, que inclourà un extracte del llibre escrit pel mateix autor. La presentació es farà a les 8 del vespre.