Tribut a Lou Reed amb The Magic and Loss Orchestra

The Magic and Loss Orchestra actuen avui a Puigcerdà arxiu particular

Aquest 2017 se celebra el 50è aniversari del primer àlbum de The Velvet Underground i el 25è del disc Magic and Loss. Aquest 2017 el cantant novaiorquès Lou Reed hauria fet 75 anys. Una efemèride que el quintet The Magic and Loss Orchestra celebra amb concerts de tribut a Lou Reed i The Velvet Underground. El quintet, format per Joan Rodríguez (guitar-ra), Dídac Ledesma (violoncel), Marc Roig (baix), Marcelo Cohen (bateria) i Christian Flaschka (veu), actua avui a Puigcerdà després d'una tongada de concerts a França i a Andorra. El repertori que es podrà escoltar se centra en el disc que inspira el nom del grup sense oblidar les cançons més emblemàtiques de Lou Reed, des de Walk on the wildside passant per Sweet Jane i Perfect Day.