Elles estrena un espai per a veus emergents en un festival amb Big Mama, Pavvla i The Sey Sisters

«El to el marca l'espai». L'espai és el Mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages, i el to, que vol afavorir l'escolta, el marca la tranquil·litat que respira l'indret. Però no s'equivoquin, hi haurà potència i intimisme. L'Elles Festival, una iniciativa nascuda fa quatre anys amb la intenció de donar visibilitat a les veus femenines, torna aquest juliol, el 14 i 15, amb un nom de blues que no necessita presentacions, Big Mama Montse; amb la gran promesa de la música independent, la cantautora Pavvla, i el devessall de veus negres del trio The Sey Sisters, provinents de Ghana i residents a Osona.

L'Elles continua la línia encetada en l'edició passada, obrir el ventall de veus femenines amb un cartell format no només per cantautores, i amb el promotor cultural Pep Garcia i Rosa Vilanova, del Mas de Sant Iscle, al capdavant. I amb una novetat: enguany estrenen l'espai Emergents, on tres veus joves i noves que busquen obrir-se camí en la música tindran «l'oportunitat de pujar dalt d'un escenari», explica Garcia. Seran la navarclina Júlia Collado; Nina de Ferrater, de Sant Quirze del Vallès, i la fruitosenca Ariadna Cano Ayra. Les tres obriran el certamen, el divendres 14 de juliol, amb un tast de la seva música, «uns vint minuts cadascuna», apunta Vilanova, just abans de l'actuació de «la reina de blues català, Big Mama Montse», diu Garcia.

El dissabte serà el torn de «la gran descoberta» del pop català, la vallesana Paula Jornet, coneguda com a Pavvla, una cantautora que va actuar en la cloenda del festival manresà FABA, amb «l'agenda plena» i que acaba de seduir el Primavera Sound. Pavvla donarà pas als ritmes gospel i africans de les bregades The Sey Sisters. Es tracta, expliquen Garcia i Vilanova, d'oferir en dos dies un «tast» eclèctic de veus femenines «per a tots els paladars». Amb finançament privat mitjançant espònsors, l'Elles Festival proposa, també, sopar o prendre una copa durant els concerts.