CRÍTICA: 'La casa de la esperanza': Refugi vital

Poetessa, naturalista i escriptora d´assajos al voltant de la representació del concepte de l´amor des de l'antiguitat fins als nostres dies o dels aspectes antropològics i culturals que s´amaguen rere els cinc sentits, l´escriptora Diane Ackerman va assolir l´any 2007 un autèntic èxit de vendes amb la novel·la The zookeeper´s wife, on s´inspirava lliurement en el diari inèdit d'Antonina Zabinska, dona del director del Zoològic de Varsòvia a Polònia durant l´ocupació nazi.

Partint d´aquesta premissa, La casa de la esperanza adapta en aquesta ocasió a la gran pantalla el relat de tot el que va ocórrer al llarg d´aquells anys d´ocupació, en els quals la voluntat de la parella formada pel matrimoni Zabinska va aconseguir no tan sols salvar els animals dels quals tenia cura, sinó també desenes de jueus que trobaren a l´interior del zoològic, un lloc segur on poder-se refugiar. D´aquesta manera, el film s´inicia l´any 1939 tot presentant-nos una família feliç que, al costat del seu fill, té cura i sent un gran amor pels animals. L´arribada dels nazis a Polònia, però, truncarà per complet el funcionament del zoo, a més de l'estabilitat de la família. Començarà llavors una perillosa missió, ja que el matrimoni decidirà col·laborar amb la resistència clandestina polonesa per rescatar centenars de jueus, refugiar-los dins del zoo i arriscar les seves pròpies vides sota l´atenta mirada del nou cap del zoològic, el nazi Lutz Heck.

Projecte que l´actriu Jessica Chastain va assumir com a personal després d´haver llegit l´obra d´Ackerman (no tan sols protagonitza el film sinó que també el produeix), La casa de la esperanza també té entre el seu elenc artístic la presència de Daniel Bruhl (català d´ascendència germànica que torna a fer el paper de nazi dolent com ja va fer a Malditos bastardos), de Johan Heldenbergh (el qual recordem per la seva fantàstica interpretació a Alabama Monroe) i de l´irlandès Michael McElhatton.