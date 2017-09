FiraTàrrega, que avui es tanca, exhaureix 78 de les 129 sessions de pagament

FiraTàrrega ja ha venut més de 6.600 entrades i s'han exhaurit els tiquets de 78 de les 129 sessions de pagament, amb el 78,6 % d'ocupació total, segons van informar ahir fonts de l'organització. A més, 11 espectacles han fet el ple, com Mur, de Cia3 (a la imatge). Ahir, tercer dia del certamen, es van programar 78 representacions, i avui es faran les últimes 58 sessions de creacions d'arts de car-rer per a tots els públics. La plaça Major de Tàrrega acollirà propostes com Lúcidos, dels xilens La Licuadora, que repeteixen a la fira per segon any consecutiu, aquesta vegada amb una experimentació escènica del cos en moviment, improvisació i efectes lumínics que apel·la als sentits i a la percepció; Meeting Point, de la companyia basca Ertza, una peça breu de carrer coreografiada i dirigida per Asier Zabaleta que parteix de la reflexió sobre com s'entrecreuen els laberints vitals de les persones; i Wetfloor, de la Cia. Cris_is, un solo de la pallassa Cristina Solé en clau de clown i teatre gestual per a tots els públics. -ACN