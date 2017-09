Àngels Freixanet trasllada la mostra «On l'emoció et porti» al campus de la UVic

L'escultora manresana Àngels Freixanet, pionera en l'art creat amb materials reciclats, exposarà del 4 al 31 d'octubre a la Universitat de Vic (UVic) la mostra On l'emoció et porti. L'exposició és produïda per la Fundació Universitària del Bages, entitat administradora de les darreres festes de La Llum, on va ser exposada del febrer a l'abril d'enguany a les seves instal·lacions. Ara l'acull el campus UVic fins al 15 de desembre com a cloenda de la commemoració dels 20 anys de la UVic-UCC. La inauguració tindrà lloc dimecres, a les 12 del migdia, a l'Espai Vernis.

L'exposició, amb una vintena de peces forjades amb ferro i fusta reciclats, inclou una part de l'escenografia que l'artista va crear per al musical El retaule de la Llum. Les peces de grans dimensions s'exposaran als exteriors dels campus de Miramarges, a la Masia i a l'edifici Torre dels Frares i a Casa de Convalescència.