La música de la revolució

Les cançons tenen el poder de traspassar l'espai i el temps, i convertir-se en autèntics himnes que uneixen generacions molt diferents. Sovint, esdevenen també símbols de les revolucions; les relaten i, fins i tot, les vehiculen. Segurament, un dels grups que millor representa aquesta idea són els francesos Zebda, conjunt històric creat a Tolouse l'any 1985. Després de triomfar durant la dècada dels anys 90, divendres van aterrar a la sala Stroika amb la seva proposta enèrgica i reivindicativa, en un dels concerts de l'Estepa Mediterrània, la secció off de la fira. Ara, però, el grup presenta un nou format: es diuen Motivés! i, en el seu repertori, recullen cançons de resistència amb missatges combatius. Els seus temes van fer ballar un públic entregat, que va omplir a poc a poc el recinte. Abans, els van precedir els italians Mascarimirì, amb una proposta també molt ballable - Pizzica Dance Hall Party- basada en l'instrument tradicional de la música de la regió del Salento, el taburreddhu.



Durant la nit, els set músics del conjunt Motivés!, especialment Mouss i Hakim a les veus, van encomanar el seu esperit festiu i van interactuar amb els assistents en castellà, en francès i en català. Temes com Y'a pas d'arrangement o l'homònim Motivés (le chant des partisans) van precedir cançons molt celebrades, com Comandante Che Guevara i Bandiera rossa, l'himne del comunisme italià, amb l'acordió i el llaüt com a instruments destacats. Consignes contra el feixisme, a favor del canvi social i de la resistència es van intercal·lar amb els crits d'«independència» i «no passaran, no passaran» -una «promesa pel present», en paraules del grup-.



Tampoc hi van faltar les referències a la situació política actual a casa nostra, amb un cartell on s'hi podia llegir «Visca Catalunya Lliure». El moment més àlgid va arribar al final, quan els francesos van interpretar l' Estaca en català en comunió absoluta amb el públic.