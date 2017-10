Salvador Farrés, supervivent: «Val més que no us hi trobeu»

Entre el públic hi havia el manresà Salvador Farrés, de 97 anys, que va format part de la Lleva del Biberó. Com tants altres, va ser reclutat per «salvar la República».

Encara recorda la ruta que van fer per Catalunya, la por, les penúries, els problemes per menjar i les nits en què havien arribat a parlar amb l'altre bàndol.

«Com podíem guanyar la guerra si nosaltres no teníem res?», es pregunta. «Els estrangers tampoc no ens volien ajudar», recorda.

Farrés va sobreviure a l'horror i es considera un afortunat, tot i que va haver de passar set anys fora de casa. «Quan vaig arribar a la Renfe, no sabia on anar».

Té els records clars, com quan li feien cantar el Cara al sol mentre l'amenaçaven amb un fuet.

«Val més que no us hi trobeu», va dir en una xerrada que va oferir abans de la funció de dissabte.

Després es va asseure entre el públic i la va seguir atent des de platea. Va estar seriós, fins al final, quan els ulls se li van negar.