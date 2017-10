«Compromís», el 15 de novembre, necessita figurants per anar de boda

Set raons per fugir, com ja va avançar aquest diari, necessita figurants per a una de les 7 històries del film. Serà per a «Compromís», que es rodarà el 15 de novembre a Terrassa (Torrebonica) amb Núria Gago, David Verdaguer i Jordi Sánchez. El rodatge s'allargarà tot el dia i serà, diu Soler, «el fragment més complex de la pel·lícula». Cal enviar un mail a 7rph.casting@gmail.com amb nom i cognoms, telèfon, mail i edat. I una foto de cos sencer amb vestit d'anar a casament.