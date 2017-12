Les escoles de música de Berga i Puig-reig tanquen la temporada de Sant Llorenç

Per la dreta, Carme Altimiras, Jordi Sabata, Josep Lara, Toni Puig i Imma Espel, presentant els concerts

Les escoles de música de Berga i Puig-reig seran les encarregades de tancar la programació cultural del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. L'equipament ha acollit durant tot l'any activitat impulsada per l'Associació Civitas Cultura amb l'objectiu de convertir aquest temple en un punt de referència de la cultura més enllà de les fronteres berguedanes.

Per cloure l'any, i després de prop d'un centenar d'actuacions entre concerts, tallers i exposicions, les formacions de les escoles de música municipals de la comarca oferiran dos concerts que serviran per tancar l'any tal com va començar: amb música. Així ho van avançar l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, i el president de Civitas Cultura, Toni Puig, que van valorar molt positivament la resposta del públic a la temporada d'enguany, i que esperen millorar de cara al 2018.

El primer d'aquests concerts protagonitzats pels centres musicals del Berguedà serà aquest dissabte, 23 de desembre (17.30 h), amb la participació de la coral i l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Berga. Sota la direcció d'Albert Romero i Jordi Sabata, els alumnes interpretaran diverses peces vocals i instrumentals. Les entrades costaran 5 euros.

La segona cita serà el darrer dissabte de l'any, el 30 de desembre (17.30 h), amb l'actuació dels cors Veus Fusion i Kanticum i l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig sota la direcció de Xavier Guitó, Gemma Fígols i Araceli Esquerra. El concert funcionarà amb taquilla inversa i els diners es destinaran a la campa-nya de la lluita contra el càncer.