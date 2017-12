«Incerta glòria» amb 16 nominacions i «Estiu 1993» amb 14, favorites als Gaudí

Les pel·lícules amb més nominacions als X Premis Gaudí són 'Incerta Glòria', d'Agustí Villaronga, amb 16, igualant així les que el 2012 va tenir 'Eva'; seguida per l'òpera prima de Carla Simón 'Estiu 1993', amb 14; el darrer film d'Isabel Coixet 'La llibreria', amb 12; 'Tierra firme' de Carlos Marques-Marcet, amb 11; 'Brava' de Roser Aguilar, 'Abracadabra' de Pablo Berger i 'La llamada' de Javier Ambrossi i Javier Calvo amb 3, i 'Júlia ist' d'Elena Martín amb 2. Una dada destacada és que, dels 30 films nominats, 12 d'ells estan dirigits per dones. Els actors Àlex Brendemühl i Nora Navas han estat els encarregats de llegir els nominats a les 22 categories en un acte que s'ha celebrat aquest dijous a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. La presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, ha anunciat que l'actor David Verdaguer, doblement nominat, serà l'encarregat de presentar la gala del 28 de gener. Una altra novetat és que aquest any s'entregarà per primera vegada el Premi del Públic.

A la categoria de Millor pel·lícula competeixen les quatre produccions en llengua catalana 'Brava', dirigida per Roser Aguilar, escrita per Roser Aguilar i Alejandro Hernández i produïda per Setmàgic Audiovisual, Iberrota Films i TV On; 'Estiu 1993', escrita i dirigida per Carla Simón i produïda per Inicia Films i Avalon PC; 'Incerta glòria', dirigida per Agustí Villaronga, escrita per Coral Cruz i Agustí Villaronga i produïda per Massa d'Or Produccions, TVC, Aragón TV i Urresti Producciones, i 'La película de nuestra vida', escrita i dirigida per Enrique Baró i Ubach i produïda per All I Need Is Money.

A Millor pel·lícula en llengua no catalana estan nominades 'Júlia ist', dirigida per Elena Martín, escrita per Elena Martín, Marta Cruañas i Pol Rebaque i produïda per Lastor Media; 'La llibreria', escrita i dirigida per Isabel Coixet i produïda per Diagonal TV, A Contracorriente Films, Green Films i Zephyr Films; 'La llamada', escrita i dirigida per Javier Ambrossi i Javier Calvo i produïda per Lo Hacemos Y Ya Vemos, Sábado Películas i Apache Films, i 'Tierra firme', dirigida per Carlos Marques-Marcet, escrita per Carlos Marques-Marcet i Jules Nurrish i produïda per Lastor Media i Vennerfilms.

A Millor direcció, el premi es disputarà entre Agustí Villaronga ('Incerta glòria'), Carla Simón ('Estiu 1993'), Carlos Marques-Marcet ('Tierra firme') i Isabel Coixet ('La llibreria'). Les nominacions a Millor guió són per Carla Simón ('Estiu 1993'), Carlos Marques Marcet i Jules Nurrish ('Tierra firme'), Coral Cruz i Agustí Villaronga ('Incerta glòria') i Isabel Coixet ('La llibreria); a Millor protagonista femenina Laia Artigas ('Estiu 1993'), Laia Marull ('Brava'), Núria Prims ('Incerta glòria') i Oona Chaplin ('Tierra firme'); i a Millor protagonista masculí Antonio de la Torre ('Abracadabra'), David Verdaguer ('Tierra firme'), Marcel Borràs ('Incerta glòria') i Ricardo Darín ('Nieve negra').

Anna Castillo, per 'La llamada'; Bruna Cusí per 'Estiu 1993' i per 'Incerta glòria' i Natalia Tena per 'Tierra firme' són les nominades a la categoria de millor actriu secundària. En l'apartat de millor actor secundari els nominats són Bill Nighy per 'La llibreria', David Verdaguer per 'Estiu 1993', Emilio Gutiérrez Cava per 'Brava' i Oriol Pla per 'Incerta glòria'.



Documentals, curts i film per televisió

Pel que fa a pel·lícules documentals, les nominades són 'Classe valenta', dirigida per Víctor Alonso Berbel; 'La Chana', escrita i dirigida per Lucija Stojevic, i Sasha, escrita i dirigida per Fèlix Colomer. A millor curtmetratge, les nominades són 'Cunetas', dirigida per Pau Teixidor Coloma, 'La inútil', dirigida per Belén Funes, 'Les bones nenes', dirigida per Clara Roquet i 'Els desheretats', escrita i dirigida per Laura Ferrés. A la millor pel·lícula per a televisió, s'ha nominat a 'Amics per sempre', dirigida per Roman Parrado; 'La llum d'Elna', dirigida per Sílvia Quer; 'Pau, la força d'un silenci', dirigida per Manuel Huerga, i 'Res no tornarà a ser com abans', dirigida per Carol López.

Aquest any hi ha dues pel·lícules nominades a millor film d'animació: 'Deep', dirigida per Julio Soto Gúrpide i 'Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas', dirigida per Enrique Gato i David Alonso.

En l'apartat de millor pel·lícula europea, s'ha nominat a 'Dunkirk' ('Dunkerque'), escrita i dirigida per Christopher Nolan; 'La tortue rouge' ('La tortuga roja'), dirigida per Michael Dudok de Wit; 'Lady Macbeth', dirigida per William Oldroyd, i 'Toni Erdmann', escrita i dirigida per Maren Ade.



Segons volta, el 2 de gener

El 2 de gener començarà la segona volta de votacions d´on sortiran els films guanyadors de cada categoria. La gala dels X Premis Gaudí tindrà lloc al l´Auditori del Fòrum CCIB el diumenge 28 de gener de 2018, i estarà dirigida per segon any per Lluís Danés. En el transcurs de la cerimònia, l'actriu Mercedes Sampietro rebrà el Premi Gaudí d´Honor – Miquel Porter 2018 en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria cinematogràfica.