Els Ponts Artístics de Cultura es reparteixen pels barris de Manresa

La capitalitat cultural catalana va viure dissabte passat a Manresa la seva gran estrena amb l´acte institucional al Saló de Sessions de l´Ajuntament i l´espectacle "Pas" inaugural al Kursaal. Entre ambdós actes, va tenir lloc una cercavila d´entitats manresanes que va fer el recorregut entre la Plaça Major i el Passeig de Pere III, punt on hi havia instal·lats tots els Ponts de Cultura, decorats per artistes i que simbolitzen aquest esdeveniment.

Aquest dilluns, aquestes escultures de gran format inspirades en la imatge gràfica de la capitalitat han deixat el Passeig per iniciar la seva itinerància per altres punts de la ciutat i contribuir a anunciar i ambientar aquesta celebració cultural.

Les noves ubicacions on seran instal·lats els ponts durant les properes sis o vuit setmanes, aproximadament, són les següents:



Plaça Major. Pont dels artistes Roger i Arnau Ferré.

Plaça Valldaura. Pont de Mark Dko

Rotonda Avinguda Universitària (davant establiment McDonalds). Pont de Míriam Ponsa

Carrer de l´Arquitecte Montagut (CAP Sagrada Família). Pont de nens i Susanna Ayala.

Passeig de Pere III (tram Bonavista). Pont de Sant Viladrich.

Plaça Catalunya. Pont de Manel Fontdevila

Zona Hospital Sant Joan de Déu. Pont de Quim Moya



Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018 ha escollit el pont com a element central. Els ponts de Manresa són, juntament amb la Seu i la Cova de Sant Ignasi, els elements més característics de la silueta de la ciutat i formen part del seu patrimoni històric-arquitectònic, així com de l'imaginari dels seus habitants.

A més, simbolitza la voluntat cultural d'enllaçar expressions artístiques diferents; connectar el passat, el present i el futur cultural de la ciutat; i aproximar els ciutadans i les diverses cultures presents a la ciutat al voltant de les arts.

L´acció artística "Ponts" és una proposta ideada i dissenyada pel director artístic, guionista i actor manresà Enric Llort i que compta amb la col·laboració de diferents artistes en disciplines i tècniques de Manresa.