El grup manresà Puput publica el seu tercer disc, titulat 'Purga'

El quintet manresà Puput, integrat per Jordi Portabella, Juanjo Muñoz (Gossos), Lluís Coll, Marc Torregrossa i Jordi Sánchez, traurà a la llum, el pròxim 2 de febrer, el seu tercer treball, titulat 'Purga' (Hidden track, 2018). Un treball on, segons han explicat els seus integrants, "han purgat les cançons i les han despullat de tot el necessari per simplificar-les, almenys aparentment". El concert de presentació del nou treball serà el pròxim 1 de març a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa, on fa dos anys van presentar el seu segon disc 'Upupa Epops'. Després del teatre manresà, la gira els portarà a diverses ciutats catalanes com Vic (10 de març), Sant Feliu de Llobregat (6 d'abril) o Igualada (7 d'abril). A més, el quintet manresà també té previst actuar, el 3 de juny, al festival Primavera Sound de Barcelona.