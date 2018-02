Josep Morral i Anna Llimós guanyen el 24è Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat

Els bagencs Josep Morral (Sant Fruitós de Bages) amb el dibuix "Llibertat" i Anna Llimós (Monistrol de Montserrat) amb el gravat titulat "42€44'493"n/0€43'316"O, Arquitectures inacabades" han estat els premiats aquest dimecres al vespre del 24è Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat, dotat amb 1.500 euros cadascun. L'Espai 7 del Centre Cultural El Casino ha estat l'escenari del lliurament de premis i de la inauguració de les obres presentades, que es podran visitar fins al 21 de febrer, en horari de dimarts a diumenge de 6 a 9 del vespre. El jurat també ha concedit dos accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa: un de dibuix per a Josep Plaja amb l'obra "Barques en repòs", i un de gravat per a Eva Cardona per "Desolació". A l'acte hi han participat la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas.

A la convocatòria s'hi van presentar un total de 73 obres, de les quals 21 en la modalitat de gravat i 52 en dibuix. La participació ha estat majoritàriament d'artistes de Manresa i la comarca, però també hi ha hagut una àmplia representació de la resta de Catalunya –Moianès, Berguedà, Anoia, Solsonès, Osona, Barcelona, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, La Garrotxa, Priorat i Segrià- i alguna de l'estat espanyol (Biscaia, València).

El Premi Joan Vilanova és una convocatòria oberta a la participació de tots els i les artistes que vulguin, sense cap limitació territorial, ni d'edat, i es va iniciar 1990. La convocatòria vol mantenir viu el record d'un dels artistes, més rellevants de Manresa, el dibuixant Joan Vilanova i Roset, i fer-ho amb la convocatòria d'un premi d'arts plàstiques que potenciï les disciplines amb les quals treballà.

El jurat d'aquesta edició ha estat integrat per M. Alba Comas, en representació del Cercle Artístic de Manresa; Daniel Hernández, en representació de l'Escola d'Art de Manresa; Anna Cayuela, designada per l'Ajuntament de Manresa, i Joan Carrió, designat també per l'Ajuntament de Manresa.