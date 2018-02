El FineArt aplegarà seixanta fotògrafs en la sisena edició

Una seixantena de fotògrafs formen la nòmina d'inscrits del festival FineArt d'Igualada, que celebrarà la sisena edició del 23 de febrer al 18 de març en diversos espais de la ciutat. L'obra d'autors consagrats com Sandra Balsells i Manuel Vilariño, així com un conjunt del ja desaparegut Joan Colom, es podrà veure de forma gratuïta juntament amb els treballs de fotògrafs de la capital anoienca com Teresa Closas, Rubén Lucía i Rafael Vilarrubias (1905-1953), «de qui podrem veure imatges de les portades que va publicar a les Notas Gráficas de La Vanguardia durant la guerra civil», va explicar Ramon Muntané, responsable de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada i comissari del certamen.

En només mitja dècada, el FineArt s'ha consolidat com un dels grans festivals fotogràfics del país. En l'edició d'enguany, la reconeguda fotoreportera Sandra Balsells revisitarà un quart de segle d'ofici. També es podran veure altres treballs de fotoperiodisme de Judith Prat, Jordi Camí i Quim Fer-rero, que tracten, respectivament, de l'espoli de les matèries primeres al Congo i Nigèria, del contraban precari i esclavista de Ceuta i Melilla i de les ferides que la guerra va deixar a Bòsnia.

Enguany, el FineArt incorpora diversos espais nous: el local de la colla castellera Moixiganguers, el Foment d'Igualada, l'Hospital i l'Adoberia Vella, que «l'any passat va ser seu de diversos tallers», recorda Muntané. «Ens agrada donar vida als barris», afegeix, «per això també tindrem una exposició al restaurant Cal Pantomènia, al barri de Sant Agustí».

El FineArt ofereix un total de 45 exposicions, algunes de protagonitzades per les 10 escoles de fotografia i els 2 col·lectius presents al certamen. «Habitualment tenim entre 1.000 i 1.100 imatges exhibides, però aquest cop n'hi ha de gran format i això ens fa pensar que tindrem més metres quadrats de fotografia exposada que en altres edicions», apunta Muntané, que ahir va presentar el FineArt amb l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el regidor de Cultura, Pere Camps.