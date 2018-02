Antoni Daura deixa la presidència del Gremi de Llibreters després de 8 anys

El Gremi de Llibreters de Catalunya va escollir per unanimitat M. Carme Ferrer com a nova presidenta. Ferrer, gerent de la llibreria Troa Empúries, de Girona, substitueix el manresà Antoni Daura, llibreter de la Parcir, que ha estat en el càrrec els darrers vuit anys. Daura qualificava la seva etapa al capdavant del Gremi de Llibreters de «difícil per la situació econòmica però intensa i estimulant». En els darrers vuit anys, subratllava, «s'ha avançat en projectes innovadors, com l'Escola de Llibreria, la primera de l'Estat i de la qual han sortit llibreries noves; o Libridata, eina sectorial de gestió i coneixement del mercat».

Ferrer va ser escollida per unanimitat en l'única candidatura presentada. La nova presidenta té la intenció de «potenciar la formació del sector i construir estratègies per fomentar la lectura», sobretot entre els més petits. Entre els projectes hi ha la idea que el Premi Llibreter s'ampliï a un nou guardó de literatura infantil i juvenil. La nova presidenta té clar que només estarà al capdavant de l'entitat durant quatre anys.