Adesiara se suma a les novetats de Feliu Formosa amb una traducció

Aquest mes de febrer coincideixen a les llibreries quatre novetats de Feliu Formosa publicades per Pagès Editors, la matorellenca Adesiara, la revista 'El Procés' i 'Núvol', que mostren les facetes de l'autor, el poeta, el dietarista, l'home de teatre i el traductor.

L'editorial del Baix Nord, Adesiara, ha publicat "El meu piano blau", que es pot considerar el testament poètic d'Else Lasker-Schüler, i que va ser traduït per Formosa. L'edició inclou els poemes en alemany i les seves traduccions al català. "Al llibre hi ha una part dedicada a la memòria del seu fill", ha ressaltat Formosa. "Else Lasker-Schüler va ser una poetessa molt especial amb una imaginació desbocada i crec que és una poetessa única". Als seus 83 anys, Formosa ha explicat que la traducció el continua "interessant molt" i està molt content que s'hagi publicat aquest llibre. D'altra banda, assenyala que li costa trobar el camí de la poesia una altra vegada, tot i que no descarta tornar-s'hi a posar.

Núvol ha publicat "El present vulnerable", una obra que s'edita per tercera vegada després que es publiqués per primera vegada l'any 1979. A "El present vulnerable", Formosa recull fets de la vida quotidiana, descripcions d'un lloc o d'un ambient, creacions literàries, reflexions socials i polítiques de l'època, anàlisis minucioses de la feina pròpia, informes de lectures i transcripcions de somnis. "Ha tingut tres vides en 40 anys i és un llibre que es resisteix a morir", ha assegurat Bernat Puigtobella, editor de Núvol, alhora que ha recalcat que en el seu moment el llibre va ser una fita amb texts escrits amb "molt autenticitat".

"Papallona de l'ombra" és una tria personal de Feliu Formosa i abraça els 45 anys de la seva carrera. "Una tria personal des del 73 fins l'actualitat amb diferents temes com l'amor, la relació amb l'altra i la mort i són 110 poemes en 11 capítols i acompanyat amb 14 il·lustracions", ha explicat l'editora Eulàlia Pagès. Sobre aquest llibre, Formosa ha ressaltat que va escollir a partir dels que""podien ser més actuals i més aconseguits com a poemes, és un treball de tria", ha afegit. Aquest recorregut repassa dotze llibres de poemes justament quan el poeta acaba de fer els 83 anys.

La revista El Procés dedica el seu últim número a un monogràfic únic i especial d'unes 240 pàgines sobre la figura de Feliu Formosa i aquest és el primer que es dedica a un poeta viu. La idea de fons és descobrir qui és Formosa, no fer cap mena d'assaig crític sobre ell sinó deixar que qui el coneixen parlessin de Formosa, de la seva vida i de la seva obra. Joaquim Armengol, editor de la revista, ha recalcat que també s'ha inclòs un article de tota la seva vida teatral i escrits inèdits de l'escriptor.

Activitat actual

Formosa, dotat amb una gran memòria, s'ha mostrat molt actiu. "Sempre que em trucaven per fer coses hem resistia a fer-ho però ara tinc una actitud contrària. Tinc 83 anys i penso que si em demanen un pròleg o una presentació és perquè encara estic viu. Faig la viu-viu", ha bromejat.

Ha recordat que Juan Luis Panero va dir quan tenia 70 anys que la poesia l'havia abandonat. Formosa ha assegurat que a ell li passa exactament el mateix. "Ara tinc un llarg diari inèdit i em costa trobar el camí de la poesia una altra vegada, però no ho descarto", ha afegit l'escriptor. Sobre aquest dietari inèdit, ha apuntat que té dues parts, una el 2015 i l'altra el 2016. De fet, al número de la revista El Procés hi ha un fragment d'aquest dietari i que se centra en la seva relació amb Montserrat Roig.

A la roda de premsa també ha assenyalat que li agrada anar al teatre a saludar a antics alumnes seus."Sóc molt amic de la gent de teatre i són molt bona gent, tenen un ofici molt complicat i toquen molt de peus a terra". Ho ha comparat amb els poetes que a vegades estan en un pedestal.

La situació política

Per a Formosa, l'estat espanyol és avui dia una "dictadura" i un país on hi ha "censura". En la roda de premsa de presentació de les quatre novetats seves que coincideixen a les llibreries ha assenyalat que a l'època franquista un sabia on estava i què li podia passar si feia unes determinades coses i "era molt dur", però ara un no sap què li pot passar i això és "una cosa tremenda, que no havia viscut mai", ha afegit. Ha apuntat que dues amigues seves d'Igualada estan citades al jutjat el proper mes de març amb 50 persones més per haver obstruït la carretera del Bruc. "Com pot ser això? És la cosa més angoixant que et puguis imaginar, oi? Fins on arribaran? Puigdemont ha guanyat les eleccions però no pot venir perquè l'empresonen, on som? què passa?", s'ha preguntat el poeta.

Formosa ha recordat que realitzava junt amb una altra persona la propaganda clandestina del PSUC. "Venia una sola persona a recollir el material i fèiem anar la multicopista", ha apuntat i ha recordat també que després a Terrassa va formar part del moviment obrer. "Què hauria passat ara si repetíssim el que fèiem a Terrassa d'anar a la Font de les Canyes un centenar de persones a escoltar què deia Cipriano Garcia?".