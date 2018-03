El retorn de Carles Quadreny

El detectiu privat Carles Quadreny va ser el protagonista d'una radionovel·la policíaca ambientada a la capital del Bages que va emetre a mitjan anys vuitanta l'emissora local Ràdio Catalunya. I el radiofònic Carles Quadreny va ser, també, el personatge que amb més «il·lusió» va crear, intepretar i dirigir mai el popular actor manresà Joan Cirera Tor. Avui, Joan Cirera hauria fet 76 anys i, per això, l'Auditori de la Plana de l'Om acollirà un homenatge molt especial impulsat per la família i per qui va ser el cocreador i guionista de La història que Carles Quadreny ens va explicar..., Joan Barbé.

Es tracta d'assistir, trenta-quatre anys després, al nou enregistrament, en directe, d'un dels episodis d'aquesta radionovel·la. Serà Trio de dames. Sí, l'Auditori de la Plana de l'Om es convertirà en un estudi de ràdio, on els antics aficionats a la radionovel·la podran recordar-la, i els profans, descobrir-la. Això, amb bona part de les veus originals que entre el 1984 i el 1985 radiaven els diumenges per als oïents de Ràdio Catalunya les aventures que el detectiu privat Carles Quadreny protagonitzava amb Pere Boada, psiquatre, i Pràxedes Pasqüets, un venedor de diari força sapastre (i alter ego de Cirera). Si han triat Trio de dames, com explicava la directora Mireia Cirera, és perquè és un dels episodis «més divertits» de La història que Carles Quadreny ens va explicar..., que va tenir una trentena de lliuraments entre el 1984 i el 1985. Avui, el trio protagonista es veurà immers en una trama de tràfic de drogues. I pensin en Ningú no és perfecte, de Billy Wilder... per allò de les dames.



El repartiment

El psquiatre manresà Pere Bonet tornarà a fer de Pere Boada i en la pell de Quadreny i de Pasqüets –interpretats pels desapareguts Cirera i Francesc Hurtado– s'hi posaran dos dels fills de Joan Cirera, Roger i Joan Cirera, respectivament. La resta del repartiment serà format per Joan Barbé, que tornarà a fer de narrador; Guillem Cirera, en el paper de Valentí, que interpretava el també desaparegut Agustí Cler; la seva filla, la periodista Anna Cler, farà de Núria (el paper que havia radiat la seva mare, Anna Maria Perarnau); Rosa Fuentes, que havia treballat al departament de publicitat de Ràdio Catalunya, tornarà a ser la Maria; Pere Font interpretarà novament el comissari; Jordi Figueras, que havia participat en algun episodi de la saga, farà de Ramon (un paper que intepretava Jaume Forns, que no hi podrà assistir) i Josep Sorinas, de Cal Manel, farà de Manel. Al control tècnic hi haurà també un vell conegut de la radionovel·la, Jordi Blaya; als efectes sonors, Moisès Bruch, i al saxo, Òscar Castellà.

L'entrada és gratuïta però s'ha de recollir la invitació a les taquilles del Kursaal o descarregar-les de la web... i en queden poques.