Els millors moments de la gala dels Oscar

La gala dels Oscars 2018 passarà a la història per ser ràpida, reivindicativa en la seva justa mesura i previsible, ja que 'La forma del agua' s'ha convertit en la gran triomfadora de la nit, tal com es veia venir.



Tot i que la cerimònia no ha estat marcada per les sorpreses, sí que ens ha deixat alguna que altra anècdota per al record. Aquests són els millors moments de la gala dels Oscars 2018.



El xou de Jennifer Lawrence

Les perles de Jimmy Kimmel

La moto aquàtica de regal

El vestit de Rita Moreno

Els actors reparteixen llaminadures en un cinema del costat

Una emocionada Frances McDormand posa en peu les dones

Guillermo del Toro i l'error de l'anterior edició

Jane Fonda i Helen Mirren, lliçó d'estil i elegància

Jennifer Lawrence torna a convertir-se en el centre d'atenció en la cerimònia dels Oscars, i és que l'actriu sempre aconsegueix ser el centre de totes les mirades.Aquesta nit Lawrence no ha caigut (com va fer el 2013) ni ha ensenyat cap part del seu cos. Per contra, l'actriu s'ha mostrat molt divertida saltant d'un seient a un altre com si fos a casa, amb una copa de vi blanc a la mà des de l'inici de la gala. A les imatges es veu que l'actriu estava gaudint al màxim de la cerimònia.Durant tota la nit el presentador Jimmy Kimmel ha sigut l'artífex d'algunes de les frases més destacades de la gala. Amb elles va fer al·lusió a temes tan candents com ara la situació de les dones a la meca del cinema."[L'Oscar] és el premi més estimat i respectat. Les mans estan on haurien d'estar, no diu paraulotes i no té penis", feia broma. Tot seguit Kimmel, en to més seriós, assegurava que "el que va passar amb Harvey Weinstein no ha de passar amb ningú més. Hem de ser exemple, ens vigilen. Campanyes com el 'Me Too' porten un canvi positiu".Després del seu discurs d'inauguració, la gala dels Oscars ha viscut un dels moments més surrealistes de la nit. Fent al·lusió a les paraules d'agraïment dels premiats, Jimmy Kimmel ha assegurat que el guanyador que pronunciés el discurs més curt s'enduria una moto d'aigua. Ha sigut llavors quan va aparèixer a l'escenari una moto d'aigua verda amb Helen Mirren com a hostessa.Un dels moments més comentats de la gala dels Oscars ha sigut quan l'eterna Rita Moreno ha pujat a l'escenari. L'actriu ha lluït el mateix vestit que quan va acudir a la cerimònia l'any 1962 a recollir el seu Oscar per 'West Side Story'.Un dels moments més divertits de la nit ha sigut quan Jimmy Kimmel s'ha endut diversos dels assistents a la gala dels Oscars a repartir llaminadures entre els espectadors d'un cinema proper."Això és millor que els Oscars!", Cridava Gal Gadot a l'entrar a la sala del Teatre Xinès. "Aquí fa olor una mica de marihuana", feia broma Kimmel moments abans que Mark Hamill, Margot Robbie i altres famosos apareguessin en el cinema. Per al record quedarà la imatge de Tom Holland disparant frankfurts contra els espectadors de la sala.Frances McDormand, guanyadora de l'Oscar a la millor actriu per 'Tres anuncios en las afueras', ha protagonitzat un dels moments més emotius de la gala. En el seu discurs d'agraïment la intèrpret va fer una clara crida per la igualtat entre dones i homes.Tot seguit McDormand ha demanat que es posessin drets totes les dones que havien estat nominades a alguna categoria, provocant l'aplaudiment unànime i emocionat de tot el Dolby Theatre. "Us deixo amb dues paraules: 'inclusió' i 'escriptor'", ha sentenciat.El gran error que es va viure en la passada edició dels Oscars ha estat molt present a la gala d'aquesta nit. Després de recollir el premi a la millor pel·lícula de mans de, una altra vegada, Warren Beaty i Faye Dunaway, Guillermo del Toro no ha dubtat a mostrar al públic el sobre amb el nom de la seva pel·lícula. Només per evitar confusions.Les dues grans dives del cinema van presentar juntes l'Oscar al millor actor. Després d'haver enlluernat a la catifa vermella, Helen Mirren i Jane Fonda van ser rebudes amb una gran ovació. Tant és així que Jane no va dubtar a comparar la seva entrada a l'escenari amb l'orgasmatrón' de'Barbarella' (1968), moment que Helen Mirren no ha dubtat en acompanyar amb un petit gemec.Amb molta ironia i saber estar, en la seva presentació Mirren i Fonda han posat èmfasi en la situació actual que viuen les dones a Hollywood: "Que estrany que un home gran estigui amb una dona més jove".