Empar Moliner parla de còctels i literatura avui a la tarda a Sallent

En el marc dels actes de celebració del centenari de la biblioteca de Sallent, avui (20 h) se celebra a l'Espai Cultural Fàbrica Vella una trobada oberta al públic amb l'escriptora Empar Moliner. La vetllada consistirà en un taller de còctels amb ingredients literaris i una tertúlia sobre llibres, amb una autora que és coneguda tant per les seves obres com per la presència als mitjans de comunicació i la seva afició pel món dels còctels. L'entrada és gratuïta, però cal reservar localitat, ja sigui a l'ajuntament de la localitat bagenca o bé al web www.codetickets.com