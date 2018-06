El «Jurassic World» de J. A. Bayona aterra avui en cinc cines de la Catalunya Central

Cinc poblacions de la Catalu-nya Central participen avui, dijous, en l'estrena del nou títol de la saga cinematogràfica de Jurassic Park, que porta la signatura del director català Juan Antonio Bayona. La cinta arriba a l'Estat precedida de l'èxit dels films anteriors i es podrà veure des d'aquesta tarda a Bages Centre de Manresa, Yelmo Abrera, l'Ateneu d'Igualada, Cine París de Solsona i Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. El film també es podrà gaudir en català en una trentena de sales del país, entre les quals a Manresa i Abrera.

«Donarem al públic el que vol però no el que espera, aquest és el repte», va explicar J. A. Bayona, realitzador de llargmetratges tan recordats com El orfanato, Lo imposible i Un monstre em ve a veure. El director barceloní va afegir que a Jurassic World: el regne caigut hi ha l'ADN de films anteriors, però també la seva petjada personal.

A Jurassic World: el regne caigut es veuran els dinosaures fora del seu parc temàtic. Després del caos creat per la fuga de l'intel·ligent Indominus Rex al parc d'Illa Nubla, les bèsties aniran, per primera vegada, fora de les fronteres del parc d'atraccions. Bayona va reconèixer en roda de premsa a Madrid que ha tingut llibertat creativa i que el productor de la pel·lícula i creador de l'univers dels dinosaures, Steven Spielberg, va quedar molt satisfet.

Segons va explicar Bayona, el cèlebre director nord-americà li va transmetre que aquest nou títol de la saga l'ha «transportat» al film original -que data del 1993- i que ha «aprofundit» en aquell record. «Mai ningú m'ha tallat les ales, començant per Spielberg, que sempre m'ha apoderat i m'ha fet sentir que jo era el responsable», va apuntar. Bayona va defensar la feina feta pels seu equip, bona part del qual ja ha treballat amb ell en anteriors pel·lícules. «No està malament treure pit, tenim molt de talent al país», va subratllar el català.

La pel·lícula manté alguns dels ingredients típics de la saga i també conserva els protagonistes: Chris Pratt i Bryce Dallas Howard. A més, la pel·lícula ha tingut guió de Colin Trevorrow, director de la primera entrega. Tot i això, Bayona va defensar que no va tenir cap inconvenient a sumar a l'equip bona part dels seus col·laboradors fidels, que l'han acompanyat en altres projectes anteriors com Lo impossible i El orfanato.

Jurassic World: el regne caigut certifica l'ingrés de Bayona en el grup de realitzadors en qui Hollywood confia per a les seves icòniques i grans produccions. Iniciada fa un quart de segle, la saga dels dinosaures arriba avui, dijous, al cinquè títol.