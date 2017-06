«The Complete Fairytale Play Theatre»

Aquesta app, d´un dels laboratoris més coneguts i premiats en el món de la literatura infantil i juvenil electrònica actual, es presenta com una novetat absoluta pel que fa a l´experiència digital que ofereix: teatralitzar els clàssics ja publicats en digital per Nosy Crow de manera lliure i autònoma. Els petits lectors, en efecte, poden reelaborar-los amb fidelitat o humor, des de l´absurd o amb plena creativitat, mitjançant la combinació d´escenaris, personatges, objectes, etcètera, sorgits de les diferents històries tradicionals que ja coneixen (La Caputxeta Vermella, Els tres porquets, La Ventafocs, Jack i la mongetera, Rínxols d´Or, etc.) –i per si la tasca els resulta excessivament complexa, l´app inclou suport tutorial, que sempre s´agraeix.

Cal recordar, però, que la barcelonina Tales Apart va treure al mercat, l´any 2012, dues propostes interactives equivalents (Blancaneus i els set nans i La Bella Dorment) que encara avui es poden llegir i recrear dramàticament, a diferència del que ocorre amb els productes de l´empresa britànica, en català. És clar que aquest nou producte seu proporciona moltes més opcions que els precedents nostrats que esmentàvem, tant pel que fa als elements amb què el lector pot jugar com als fruits efectius d´aquest joc.

El relat pot incloure música de fons i veure´s com una obra de teatre o sense aquest marc extern; s´hi poden fer zooms o posar-hi un títol propi i el nom de l'autor; s´hi preveu, també, manipular les caracteritzacions habituals dels personatges, i tot un seguit més de possibilitats atractives per als destinataris infantils. La narració oral, visual i animada que en resulta es pot gravar i reproduir després; com que no hi ha res que impedeixi fer-ho en qualsevol llengua, cap infant no queda exclòs, en aquest cas, de l´alt potencial lúdic i creatiu del producte.

Només cal veure´n el tràiler oficial de promoció per comprovar com s´hi diverteixen els petits (un nen i una nena que inventen i representen, plegats i a dues veus, la seva pròpia història). Amb aquesta app de Nosy Crow, tots els lectors podran, sens dubte, passar molt bones estones.

Disponible a l'Applestore.

Primers lectors Autor: -, - Editorial: Nosy Crow Pàgines: -