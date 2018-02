Marta Romagosa «aireja el calaix on els homes hi deixen els seus sentiments» al seu nou llibre de relats curts

Si a 'Tots els noms del desig', la periodista Marta Romagosa va recopilar més de 20 relats amb nom de dona, l'autora dona veu ara als desitjos d'una vintena de protagonistes masculins a '22 homes i un desig' (Rosa dels Vents), en un llibre en el qual "obre i aireja el calaix on els homes moltes vegades hi deixen els seus sentiments". Romagosa ha assegurat que "és un bé no només per a ells, sinó també per a les dones que estem al seu entorn i no sabem perquè actuen d'una manera o d'una altra". La periodista ha assenyalat que a diferència del seu llibre anterior, en aquest els personatges li han sortit "més profunds, contemplatius i interiors". "He anat més al fons dels personatges que en el de les dones", ha apuntat. De fet, ha admès que no es volia quedar en l'anècdota ni en la superficialitat, sinó que ha intentat "anar al fons" de l'actitud i les accions dels personatges "perquè fossin així més reals".

Romagosa vol respondre al seu llibre a preguntes com: "Què passa pel cap d'un home quan vol que la seva relació no s'apagui? Com se sent quan perd el fill que esperava? Per què algú que no ha estimat mai es refugia inventant històries sobre la vida de la gent amb qui es troba cada dia? Quan dubta més un home? Per què no explica obertament el que li passa? Què desitja? Quins són en definitiva els seus pensaments davant de la rutina, la infidelitat, la frustració, el desig sexual, l'amor, el compromís, el dol, les pors i els dubtes?" L'autora ha apuntat que hi ha coses que sempre es miren només des de la "perspectiva femenina" com quan per exemple una parella perd un fill i no se sol preguntar al pare com se sent.

Romagosa ha recordat que a la presentació del seu primer llibre 'Tots els noms del desig' algú li va preguntar perquè no escrivia un llibre de relats des de la perspectiva masculina. "Va ser un repte personal; preguntar-me si seria capaç de ficar-me al cap d'uns homes diferents i escriure relats que siguin creïbles". Ha reconegut que li ha costat més escriure aquesta obra perquè s'ha hagut d'inventar 22 històries que no volia que coincidissin amb cap dels relats que va escriure sobre les dones i per això ha hagut de crear personatges i circumstàncies diferents.

La periodista ha dit que en cada història hi ha una mica de realitat: "O m'ha passat a mi o a algú del meu entorn o a algú pel carrer o en un bar algú ha fet un comentari i jo a partir d'aquí he fet una història. Els que em coneixen molt poden esbrinar què hi ha de veritat en cada història".

Ha assenyalat que els homes no en tenen res de simples i ha dit que aquesta és una broma fàcil com la que resa que no poden fer més de dues coses a la vegada a diferència d'una dona. "El que ja sabia i he constatat és que als homes i a les dones ens passen les mateixes coses, però els homes moltes vegades guarden els sentiments i les emocions en una mena de calaix". Això contrasta, ha afegit, amb les dones que tenen una tendència més gran a explicar què senten i què els hi passa.

Ha apuntat que al seu llibre tots els homes que hi apareixen tenen un desig, alguns més amagats que altres, i són desitjos molt diferents. Ha bromejat que no coneix els 22 homes que apareixen a l'obra: "Alguns dels que hi ha aquí no m'agradaria conèixer-los perquè he volgut que n'hi hagi de bons i de dolents, de divertits i de no tan divertits".



Trajectòria



Marta Romagosa (Cornellà de Llobregat, 1967) és periodista i treballa a Catalunya Ràdio des de l'any 1991. Ha estat editora del 'Catalunya Matí', del 'Catalun¬ya Vespre' i de l'informatiu del migdia, cap de cul¬tura dels Serveis Informatius, realitzadora de programes com 'El mirall' o 'L'opció personal'. Du¬rant anys ha format part de l'equip d''El matí de Catalunya Ràdio' i actualment presenta les notí¬cies cada matí a Catalunya Informació i col·labo¬ra a 'Tarda Oberta' de TV3. El 2011 va rebre el premi Ràdio Associació de Catalunya a la millor profes¬sional. El 2016 es va estrenar amb èxit en la ficció amb el volum de relats 'Tots els noms del desig'.