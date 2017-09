El talent local s'exhibeix de nou a la sala Stroika

Cèlia Vila actuarà per primera vegada a Stroika arxiu particular

Cèlia Vila només té 21 anys i es vol obrir pas en el món de la música. La seva millor arma és una veu dolça, delicada i càlida, ideal per escoltar a cau d'orella o en un ambient íntim, proper, on al voltant regni un silenci sepulcral. La calderina actuarà avui a la sala Stroika de Manresa a partir de 2/4 d'11 de la nit en el marc del cicle de concerts de Km 0 organitzat per la Casa de la Música de Manresa i que busca donar a conèixer artistes locals i d'estils variats.

Fa uns 15 anys, Vila va fer els primers passos musicals a l'Escola Municipal de Música d'Artés. En fa tres que va començar a actuar allà on li trucaven, en casaments o per celebrar qualsevol festa en algun municipi de la comarca: «porto la música a la sang i vull fer el que m'apassiona».

Ara podrà cantar, per primera vegada, a la Stroika. «Em fa il·lusió, però també molta impressió», reconeix. Farà un mixt entre composicions pròpies i versions actuals i cançons que s'han convertit en himnes, com Hallelujah de Leonard Cohen i temes que sempre apareixen en els seus concerts com Jueves de La Oreja de Van Gogh. A través de les cançons pròpies, Vila intenta transmetre històries i moments que ha viscut. «M'agrada molt compondre sobre el que visc. Són situacions que m'han fet créixer com a persona i compositora. Hi ha temes sobre l'amor, la felicitat i la superació».

Fa temps que la calderina compon les seves cançons, però no ha estat fins aquest any que ha vist que «podia potenciar la meva música i sentia que estava més preparada per fer-ho».



El segell manresà d'Aasomètric



Després de Cèlia Vila serà el torn d'Aasomètric. El grup el formen els manresans Adrià Montoya (veu) i Adrià Serrano (guitarra), el moianès Pablo Ruiz (bateria) i la balsarenyenca Raluca Vijulie (sintetitzadors i piano). «Primer fèiem molt folk, i ara hem virat cap al progressiu», explica Montoya. Ell i Serrano es van conèixer fent batxillerat artístic, i d'aquesta amistat va sorgir un grup de música. «De seguida vam veure que teníem gustos semblants i feeling», recorda Serrano. Van començar fent versions i el 2014 van treure l'EP Woodfields amb set temes. Aasomètric presentarà a Stroika una nova cançó que han elaborat, En larga espera.