Euromoney distingeix de nou CaixaBank com la millor banca privada de l'estat

CaixaBank ha estat reconegut per la publicació britànica Euromoney com la millor entitat de banca privada a Espanya el 2017 en els Private Banking Survey 2017, segons va informar ahir l'entitat en un comunicat.

El reconeixement, que CaixaBank aconsegueix per tercera vegada consecutiva, és el resultat de les enquestes realitzades per Euromoney a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimonis i family offices, els quals han identificat les que consideren millors entitats de banca privada per la qualitat dels seus serveis i el seu model de negoci.

A més del premi a la millor entitat de banca privada, el banc que presideix Jordi Gual ha estat guardonat per la publicació britànica en nou categories addicionals, tres més que en l'edició anterior: en serveis específics per a clients d'alt patrimoni, serveis per a clients de molt alt patrimoni, gestió d'actius i en assessorament en filantropia, entre d'altres.