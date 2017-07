La mina de Sallent estarà quinze dies sense abocar al runam del Cogulló

El centre miner de Sallent estarà quinze dies sense abocar cap residu al Cogulló mentre l'empresa avalua els mecanismes per complir amb el seu compromís de reduir els abocaments en els propers mesos, tal com fixa la decisió judicial que va concedir el passat divendres una moratòria d'un any prorrogable a un segon per continuar amb l'activitat a Sallent. Així ho van explicar ahir al matí els representants dels comitès dels centres de Súria i Sallent d'Iberpotash, que van convocar una roda de premsa per agrair als ajuntaments, Govern de la Generalitat, Parlament, administracions territorials, entitats, associacions professionals i particulars el seu suport en el tens procés per aconseguir la moratòria.

L'empresa, en una decisió sense precedents, «almenys en els quinze anys que fa que treballo a la mina», segons va assegurar el president del comitè de Sallent, Fernando Rivera, ha decidit no abocar al Cogulló per afinar els instruments que li han de permetre reduir els abocaments gràcies al trasllat a Súria de sal en camions i a l'optimització del col·lector. «En aquest període s'extreuran 4.000 tones per relleu. Aquest mineral, que sortirà en brut de Sallent, anirà a Súria, on es netejarà i tornarà a Sallent per assecar-se i compactar-se», va explicitar Rivera. A partir del dia 17, ja es tornaran a reprendre els abocaments parcials al Cogulló, tal com permet la decisió judicial.

Una resolució que genera «satisfacció» als miners ja que «ens permetrà portar a terme el trasllat de la plantilla en les millors condicions i avançar les actuacions mediambientals a la Botjosa i al Cogulló per refermar la confiança en el nou model de mineria sostenible», segons el comunicat signat pels dos comitès que va llegir ahir Fernando Rivera davant dels mitjans. Segons aquest text, la sentència «respon els nostres objectius: salvar els llocs de treball, permetre una transició ordenada i no traumàtica cap a Súria i fer camí cap a la mineria sostenible per generar benestar a la Catalunya Central».

Els comitès es disposen ara a estudiar «lletra per lletra» la resolució judicial per acotar el seguiment dels compromisos adquirits per l'empresa en aquest període. Un seguiment que caldrà fer mitjançant una comissió tècnica (com reclama la sentència judicial) que hauria d'estar integrada pel Govern de la Generalitat, l'empresa minera, els municipis de Súria i Sallent i representants dels treballadors, i a la qual, va dir Fernando Rivera, hi ha «grups parlamentaris» (sense explicitar quin o quins) que han mostrat la voluntat d'afegir-s'hi.

«Hi ha molta feina per fer», admeten els representants dels miners. «No són pocs els reptes que tenim davant, però amb la moratòria podrem resoldre molt millor» el conflicte generat per la data límit del 30 de juny d'enguany fixada judicialment per cessar els abocaments. Aquesta comissió tècnica es conformarà, segons Rivera, «en les properes setmanes» i els treballadors confien que sigui l'administració catalana «qui faci el primer pas».

Els representants de la plantilla minera bagenca diuen que «l'empresa ha donat el pas de posar sobre la taula uns compromisos dels quals serem els primers que volem que es compleixin». Segons el president del comitè de Sallent, la moratòria als abocaments era la solució «única, més còmoda i controlada per salvar llocs de treball. Després es farà una restauració com Déu mana [dels runams] i esperem que algun dia la muntanya marxi i es pugui mantenir una mineria amb residu zero».

Segons Rivera, els comitès «trobem just» que la sentència disposi la pròrroga concedida d'un any més un altre prorrogable, «perquè així hi hagi la tranquil·litat que el primer anys es vegi que les coses s'estan fent bé».

En referència a les acusacions de «xantatge» a la plantilla per part de l'empresa fetes per la CUP, el president del comitè de Sallent afirma que els representats dels treballadors «si de cas, només hem estat utilitzats per les nostres famílies i les dels companys per mantenir els llocs de treball». Rivera afirma que «pot semblar que anem de la mà de l'empresa, però és que és així, perquè nosaltres també som l'empresa. Vivim de la mina. Però la nostra feina a favor dels nostres llocs de treball no l'hem fet dirigits per a ningú».

Rivera diu que «no sóc qui per valorar si qui ens ha portat a aquesta situació ha estat la mala gestió d'alguna persona. No sóc ningú per jutjar la feina de directius», però admet que «alguna cosa s'ha fet malament» per part d'una companyia que «va fer un gest, va canviar el que pensava que es feia malalment, i que des que nosaltres vam treballar en el mateix camí està fent millor les coses». Rivera diu que la plantilla és conscient que l'empresa «ha tingut problemes a Súria» i que «qui ens ha dut fins a aquí ha estat l'empresa, perquè no ha sabut casar els temps», en referència a la no finalització a temps de les obres del túnel de Cabanasses per fer el trasllat promès de la producció de Sallent a Súria.

D'altra banda, ahir la Comissió territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central es va reunir amb caràcter extraordinari per donar compliment a la decisió judicial de la moratòria. El TSJC va donar divendres deu dies a la Comissió d'Urbanisme per modificar el pla POUM de Sallent que assenyalava la data del 30 de juny d'enguany.