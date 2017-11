La CE millora la previsió de creixement d'Espanya, amb Catalunya com a «risc»

La Comissió Europea (CE) va millorar ahir les seves previsions de creixement per a Espanya fins al 3,1% el 2017 i el 2,5% el 2018, però va alertar que hi ha el risc que els futurs desenvolupaments en la crisi de Catalunya tinguin un impacte que encara no pot calcular.

«Hi ha el risc que desenvolupaments futurs puguin tenir un impacte més aviat limitat sobre el creixement, però no podem anticipar-ho en aquest estat i no volem especular sobre una o altra evolució política», va dir el comissari europeu d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, en la presentació de les previsions macroeconòmiques de tardor de l'Executiu comunitari.

Moscovici va explicar que l'escenari central que preveu la CE no incorpora un «potencial impacte econòmic important pels esdeveniments a Catalunya», i va incidir que «fins ara les reaccions del mercat han estat molt limitades». «Considerem que un impacte macroeconòmic és molt limitat, fins i tot insignificant, i des d'ara li donarem seguiment», va dir.

En aquest context, la Comissió és més optimista que en les seves previsions de primavera i ha elevat tres dècimes la projecció de creixement per a aquest any, al 3,1% del PIB, la mateixa cota que preveu el Govern espanyol, i una dècima la del següent, al 2,5%, superior al 2,3% que estima el ministeri d'Economia.

El Govern d'Espanya sí que posa xifres a la crisi catalana i preveu que resti entre quatre i cinc dècimes de creixement del PIB el 2018, uns 5.000 milions d'euros, atès que si no s'hagués produït el conflicte, l'alça hauria estat d'entre el 2, 7% i 2,8% del PIB, segons el ministre d'Economia, Luis de Guindos. Altres organismes, com l'FMI, el Banc d'Espanya, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) i el BBVA han alertat que la situació a Catalunya podria perjudicar el creixement, tot i que les seves estimacions de l'impacte abasten àmplies forquilles. El Banc d'Espanya creu que la crisi catalana podria restar entre 0,3 i 2,5 punts percentuals al creixement, l'AIReF, entre 0,4 i 1,2 punts, i el BBVA, entre 0,2 i 1,1.

En termes generals, la CE preveu que a Espanya el creixement «es mantingui robust» impulsat pel consum privat i les exportacions, però «es redueixi en endavant» per l'alentiment d'aquest consum, tot i que admet que podria també donar-se un impacte positiu per una contribució «més forta del que s'esperava» de les exportacions.

Pel que fa al dèficit públic, l'Executiu comunitari espera que es rebaixi al 3,1% el 2017, en línia amb l'objectiu pactat amb Brussel·les, i al 2,4% el 2018, per per sobre de l'objectiu del 2,2%. El panorama és més positiu que a la primavera, quan apuntava a una desviació del 3,2% aquest any i del 2,6% el pròxim, i similar al que esbossa el Govern, que espera el 3,1% i 2,3% , respectivament.

Moscovici es va esforçar a subratllar que la Comissió no exclou que Espanya doni «una bona sorpresa el 2017», i va insistir que la reducció del desviament «va per bon camí, per no dir molt bon camí». «No tinc dubtes que el dèficit seguirà baixant de forma molt important i Espanya sortirà molt aviat del procediment per dèficit excessiu», va dir. Si el dèficit deixa enrere la cota del 3% considerada excessiva aquest any, la CE podria proposar a la primavera posar fi al procediment, que l'any passat va estar a punt de costar a Espanya una sanció milionària. Brussel·les adverteix, però, que pel costat fiscal hi ha riscos lligats al possible impacte d'un acord sobre les car-reteres de peatge en dificultats i a la «incertesa sobre el pressupost del 2018», que el Govern encara no ha aprovat.

Quant al deute, la CE espera que es redueixi del 99% del PIB el 2016, al 98,4% aquest any i al 96,9% el 2018. També preveu que prossegueixi la creació d'ocupació, però que el seu ritme es moderi d'aquí al 2019, i estima que la taxa d'atur baixarà al 17,4% el 2017 i al 15,6% el 2018. El creixement de salaris serà «suau» aquest any tot i l'alça de la inflació, però «augmentarà gradualment» els anys 2018 i 2019, segons la CE. L'Executiu comunitari va incloure per primera vegada les seves previsions per al 2019: a Espanya s'espera un creixement del 2,1% del PIB, un dèficit de l'1,7%, que el deute caigui al 95,5% i l'atur al 14,3%.

Quant a l'economia de l'eurozona, la CE preveu que creixi al seu ritme més alt en una dècada durant el 2017, amb un increment del PIB del 2,2%. L'any que ve, el creixement als dinou països de l'euro arribarà al 2,1%.