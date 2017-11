Deporvillage tindrà un outlet divendres i dissabte al Palau Firal de Manresa

El Palau Firal de Manresa acollirà, aquest proper divendres 17 de novembre i dissabte 18, un outlet de la firma de productes esportius Deporvillage. L'horari d'obertura de l'espai serà de 10 del matí a 8 del vespre el dos dies.

En una superfície de més de 700 metres quadrats, l'empresa manresana oferirà uns 9.000 productes, entre els quals destacaran les seccions de ciclisme, running i outdoor, tot i que també s'hi podrà trobar material de natació i fitness. Apte per a totes les edats, l'outlet oferirà productes per a home, dona i infants, separats per categories.

L'outlet Deporvillage ha experimentat un fort creixement respecte a l'anterior edició, no només pel nombre de productes, que s'ha multiplicat per sis, o per la superfície, que s'ha triplicat. La principal novetat d'aquesta edició és la introducció de la secció de ciclisme, que segons l'empresa és una de les de més èxit de la firma a nivell on-line.