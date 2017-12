El govern espanyol, sindicats i patronals firmen l'increment d'un 4% del salari mínim

El salari mínim interprofessional augmentarà un 4% el 2018 i per tant passarà dels 707 als 736 euros en 14 pagues. Així ho han signat aquest dimarts el president espanyol, Mariano Rajoy, i la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, amb els representants de CCOO i UGT i de les patronals CEOE i CEPYME. El pacte també inclou que el sou mínim vagi pujant fins arribar als 850 euros el 2020, un increment condicionat a un creixement anual del PIB del 2,5%, una fita assumible, segons ha destacat Rajoy: "Són límits molt prudents perquè queden per sota del que estem aconseguint. Aquest any creixerem al 3,1% i es crearan més de 600.000 llocs de treball".