La pluja provoca un inici fluix de la campanya de rebaixes

La campanya de rebaixes d´hivern ha arrencat aquest matí marcada per la pluja, que n´ha deslluït l´inici, segons constataven diferents comerciants consultats per aquest diari. Tot i això, afronten amb optimisme aquesta campanya després d´un Nadal irregular. La majoria de descomptes oscil·len entre el 20 i el 50%, xifres similars a les de cada campanya de rebaixes.

En un dia en els quals els comerços estan autoritzats a obrir, en el cas de Manresa, les botigues que van apujar la persiana es concentren al carrer Guimerà, que al matí era força transitat, i als carrers del Born i alguns establiments dels carrers Nou i Sant Miquel, on l´afluència de públic era més escassa. Gairebé tots les botigues que estaven obertes eren de moda i algunes de complements.

Albert Finestres, de la botiga Omm´o de la Plana constava que el mal temps d´aquest matí no ajuda a les vendes i citava el tradicional refrany de «carrers molls, calaixos eixuts» i opinava que «avui hauria pogut ser un gran dia si no fos per la pluja» i afegia que «ara haurem d´esperar com va la setmana». La seva opinió contrasta amb la de Lluïsa Lanza, de la botiga de moda infantil Z. Assegurava que la pluja ha afectat a les vendes però no creu que avui, si hagués fet bon temps, hagués estat un gran dia de vendes perquè «ahir era festa, la gent porta tota la ressaca d´aquests dies i no compra tant». Amb tot esperava que a partir d´aquest dilluns «la gent s´animi i vingui a comprar».

Per la seva banda, María José Contreras, de la Maduixa, esperava que al llarg del dia el temps millorés i amb aquest canvi augmentés l´afluència de compradors a l´establiment. Més enllà d´aquest primer dia de rebaixes, assenyalava que «la gent sempre les espera i esperem que siguin bones».

Pel que fa a campanyes com el Black Friday o altres dates assenyalades en les quals també es fan descomptes més enllà de les rebaixes, Finestres destaca que aquestes dies hi ha puntes de vendes. Tot i això, recordava que aquestes descomptes no poden ser permanents i que juguen en contra del petit comerç. D´altra banda, Contreras assenyalava que aquestes campanyes ajuden a les vendes i que cada moment té el seu públic. Per a Lanza, el fet que hi hagi promocions durant tot l´any fa que «la gent ja no esperi les rebaixes per comprar més barat perquè sap que pot trobar promocions sempre».