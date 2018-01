La venda de pisos creixerà el 6% el 2018 segons el BBVA

El bon tancament del 2017 en el mercat immobiliari farà que el 2018 els preus en el sector tornin a créixer al conjunt de l'Estat en cotes properes al 5%, s'assoleixin les 550.000 operacions de compravenda (el 6% més) i s'elevi la firma de visats fins als 92.000, tot i que les xifres seran més moderades que les de 2017, segons la revista Situació Catalunya Espanya de BBVA Research.

L'augment estarà recolzat tant per la demanda interna com per l'estrangera. Les dades del mercat immobiliari conegudes fins ara posen de manifest que el creixement en el sector continua, encara que, a falta de conèixer les dades oficials, les dades de l'últim trimestre mostraran una moderació del creixement. Així, es preveu que la inversió en habitatge continuarà aportant al creixement del PIB estatal i, a més, segueixi sent «un dels components que més creixement exhibirà el 2018».

El panorama polític seguirà estant present en l'evolució del mercat. Segons BBVA Research, la incertesa derivada dels esdeveniments polítics a Catalunya influirà en l'evolució del mercat. De fet, el banc recorda que la crisi catalana ha obligat a moderar les previsions de creixement del 2017 i ha condicionat les de 2018. «La incertesa al voltant de la política econòmica tampoc afavoreix la demanda forana, i en una regió [Catalunya] en què el 16% dels habitatges venuts els compren estrangers (més del 30% a Girona), una desacceleració d'aquest segment pot deixar-se notar en el mercat», diu l'estudi.

D'altra banda, la previsió assegura que la creació de l'ocupació i la persistència d'un escenari de baixos tipus d'interès, juntament amb un creixement de l'economia europea, que impulsarà «un bon to» de la demanda estrangera, auguren un bon futur per a la indústria residencial el 2018.

De cara a aquest any, apunta l'estudi, el bon to de la demanda en un escenari d'oferta continguda, ja que el nombre d'habitatges acabats segueix sent reduït, vaticina nous avenços en l'increment del preu residencial. En particular, s'espera que el preu mostri un avanç del 4,9%, de mitjana anual

No obstant això, el creixement del mercat residencial a Espanya seguirà mostrant «una elevada diversitat», ja que «les àrees més actives econòmicament i les més afavorides pel turisme seguiran mostrant una evolució positiva del mercat immobiliari el 2018, sobretot si continua augmentant la demanda de segona residència».

Respecte a les dades oficials de tancament del 2017, l'informe puntualitza que es registrarà un creixement de les vendes del 12%, augment que anirà acompanyat d'una revaloració de l'habitatge de mitjana del 2,5% i d'un increment de la demanda de visats que s'acostarà al 24%.