Places disponibles per al curs de manteniment industrial del CFP

Encara hi ha places disponibles per al curs subvencionat de manteniment industrial que començarà al CFP el proper 22 de gener. Es tracta d'un curs que prepara els alumnes per treballar al sector industrial tenint en compte les darreres tendències de l'anomenada indústria 4.0. Així, s'hi treballen matèries com la robòtica, els autòmats, el control numèric CNC o la soldadura, entre d'altres. També hi ha una estada de pràctiques en una empresa que permet aplicar tots els coneixements apresos.

El curs té una durada de 630 hores més 80 hores de pràctiques en empreses. S'adreça tant a persones en situació d'atur com a professionals en actiu que vulguin millorar la seva qualificació i competències professionals. Per accedir-hi, cal superar una prova d'accés que tindrà lloc durant els propers dies, per la qual cosa totes les persones interessades a fer el curs cal que s'adrecin el més aviat possible al Centre de Formació Pràctica.