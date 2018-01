Seat augmenta la seva plantilla en 185 empleats el 2017, fins a 14.672

Grup Seat va ampliar la seva plantilla en 185 treballadors el 2017, principalment per a les línies de producció de la planta de Martorell i per a projectes estratègics vinculats a la connectivitat de l'automòbil i la digitalització de la companyia, així com per al SUV de grans dimensions que la marca llançarà aquest any i per al nou Audi A1.

Segons va informar ahir la companyia en un comunicat, també ha incorporat 75 joves que van començar els estudis a l'Escola d'Aprenents, el seu centre de formació professional dual.

Així mateix, Seat ha arrencat el 2018 amb la contractació de 150 nous empleats procedents d'empreses de treball temporal que s'han incorporat a la plantilla de l'automobilística, que reforçaran la línia de producció de l'Ibiza i l'Arona. A més, per respondre a l'increment de la producció, s'establiran torns addicionals en cap de setmana durant aquest any; els primers seran els dissabtes 27 de gener, 10 i 17 de febrer en la línia 2, que produeix el Seat León.

Des del 2015, l'automobilística ha incrementat la seva plantilla en 470 persones, i al tancament del 2017 Grup Seat -que inclou la matriu i filials com Seat Metropolis:Lab Barcelona i Seat Sport- té un total de 14.672 empleats directes i, incloent l'ocupació indirecta i la induïda, genera més de 100.000 ocupacions a tot l'Estat.

Segons el vicepresident de Recursos Humans de Seat, Xavier Ros, a més d'incorporar els recursos i el talent necessaris per desenvolupar l'activitat de l'empresa, l'objectiu de la companyia «és també la formació contínua de tots els empleats per afrontar els reptes de la digitalització i de la indústria 4.0».

Ros va afegir que, en col·laboració amb els sindicats majoritaris i en el marc del conveni col·lectiu signat el 2016, Seat seguirà impulsant la transformació digital «per ser una empresa més productiva, més eficient i amb ocupacions de més valor afegit».