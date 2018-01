El turisme mundial s'incrementa el 7% el 2017 i consolida Espanya com el segon país més visitat

El turisme a nivell mundial va créixer el 7% el 2017, fins a aconseguir els 1.322 milions de viatgers a tot el món, amb Espanya com a segon país més visitat, només darrere de França i al davant dels Estats Units, segons les dades anunciades ahir a Madrid, en el marc de la fira Fitur, per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). L'any passat es va registrar el creixement turístic més elevat des del 2010, impulsat per un augment de les arribades a Europa, amb un increment del 8%, i marcat per la recuperació d'Orient Mitjà (+5), que va superar els problemes en països com Turquia i Tunísia.

El secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili, va destacar el bon comportament d'Europa, el creixement del qual va estar liderat per les destinacions del Mediterrani (+13%). A més, la regió d'Àsia-Pacífic va registrar un creixement del 6%, seguida d'Orient Mitjà (+5%), i les Amèriques (els Estats Units i Llatinoamèrica), que van augmentar un 3% en el seu conjunt.

Segons va destacar Pololikash-vili, el creixement del 2017 va estar marcat per la «recuperació de destinacions que van patir declivis en anys previs», a més a més de la recuperació econòmica i «la forta demanda de nombrosos mercats emissors tradicionals i emergents». També va destacar el «repunt de la despesa al Brasil i Rússia després de diversos anys de descens».