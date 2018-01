El preu del lloguer a Catalunya puja el 10,3% el 2017, segons Fotocasa

El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya experimenta una pujada del 10,3% el 2017 i se situa en 12,39 euros el metre quadrat, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa. Aquest valor se situa el 52,1% per sobre de la mitjana de l'Estat, que el desembre és de 8,15 euros per metre quadrat al mes. D'aquesta manera, en el rànquing de comunitats més cares per llogar un habitatge a Espanya, Catalunya ocupa la primera posició, seguida de Madrid, amb un preu mitjà d'11,45 euros/m2 al mes, i el País Basc, amb 10,70 euros/m2 al mes.

Catalunya va aconseguir el seu màxim històric en el preu de l'habitatge de lloguer el maig del 2007 amb un valor de 12,44 euros/m2. Des de llavors ha acumulat un descens del 0,4%.

Els increments de preu en els municipis estudiats oscil·len del 19,7% registrat a Rubí fins al 0,5% recollit a Reus. La caiguda més pronunciada l'experimenta Tar-ragona capital (-10,7%).