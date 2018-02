Es podran retirar diners de plans de pensions que facin 10 anys, el 2025

El Consell de Ministres va aprovar ahir per decret la mesura anunciada dijous pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que permetrà als titulars dels plans d'estalvi retirar els seus diners sense límit a partir del 2025 sempre que les aportacions tinguin una antiguitat de com a mínim 10 anys.

D'aquesta manera, els titulars de plans de pensions podran recuperar al 2025 aquelles aportacions que hagin fet abans del 2015, i la resta, a mesura que compleixin els 10 anys corresponents.

El portaveu del Govern espa-nyol, Íñigo Méndez de Vigo, va desvincular aquesta qüestió dels dubtes sobre el sistema de pensions. Va insistir que l'Estat «seguirà pagant les pensions públiques», que estan «garantides». Segons ha afirmat, la mesura busca «estimular l'estalvi» i donar «més liquiditat als fons». «És un estímul més per contraure aquests fons de pensions, dels quals en aquests moments són beneficiaris 8 milions de persones amb més de 106.000 milions d'euros». La mesura incorpora també una «rebaixa substancial en les comissions de gestió d'aquests fons», que, segons el Govern espanyol, encara són massa elevades. La comissió mitjana de gestió es redueix de l'1,50% a l'1,25%, mentre que la comissió de dipòsit passa del 0,25% al 0,20%.

El Reial decret de modificació del reglament de plans i fons de pensions en matèria de liquiditat i reducció de comissions, segons el Govern espanyol, vol fer més «atractius» els plans d'estalvi, que, segons el president espanyol, han de ser compatibles amb les prestacions de pensions públiques.

D'una banda, implica una revisió a la baixa de les comissions màximes de gestió en funció de la política d'inversió del fons. I, d'altra banda, eleva la seva liquiditat i permet que els estalviadors puguin retirar els diners de les seves aportacions dels últims deu anys sense límit a partir del 2025.

El decret diferencia les comissions de gestió segons tres tipus de fons de pensions. S'aplica un màxim del 0,85% per a fons de renda fixa, fet que suposa una disminució de 65 punts bàsics sota el límit actual. Estableix un topall de l'1,30% per a fons mixtos, 20 punts bàsics menys. I de l'1,50% per a fons de renda variable, el mateix límit que fins ara.