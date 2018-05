«Ens queden molts anys encara de vendre motors de combustió»

Ruiz (Madrid, 1964) alerta dels canvis de preu que arribaran al mercat a partir del setembre amb l'entrada en vigor del nou reglament d'emissions contaminants

Un nou concessionari Jaguar a Manresa. Els interessa territorialitzar la presència de la marca a Catalunya?

La xarxa comercial està fent un gran esforç, perquè aquest no és un canvi subtil de quatre coses, sinó molt radical, estructural, quant a instal·lacions. Manresa és una plaça molt bona per a nosaltres: Land Rover fa seixanta anys que hi té presència. A més, tot l'entorn de Barcelona és important, perquè Catalunya és el mercat més rellevant del grup a la península. Jaguar ho és a Madrid però Land Rover a Catalunya, perquè tradicionalment Madrid era un mercat de berlina i Catalunya, de quatre per quatre.

I confien ara d'obtenir una penetració diferent al mercat català amb Jaguar?

Llancem productes més propers, més democràtics, i això permet als nostres professionals crear un parc de forma ràpida. A més, Manresa fiugura en el club selecte de concesionaris que oferiran el nostre primer elèctric.

Els nous Jaguar s'han adaptat a la moda SUV.

Fa cinc anys, el 100% de Jaguar eren berlines, i ara aquestes suposen només el 30%; la resta són SUV. El posicionament de la marca i també el perfil del client ha canviat, ha baixat molt la mitjana d'edat. Quan disposes d'un producte de moda t'adreces a gent més jove. Abans, el nostre client era més conservador.

Les marques premium estan en un moment creixent.

Sí i no. És cert que quan sembla que no hi ha diners el nostre client compra, i durant la crisi ho hem passat millor; però dels increments actuals se'n beneficia sobretot el segment de cotxe petit. Si el mercat, en general, creix entre el 12% i el 13%, el nostre segment ho està fent el 3%. Però a curt termini esperem millorar. L'èxit de la nostra marca està directament relacionat amb l'índex de confiança del consumidor. I ara aquest és molt pla.

En general, però, el sector està repuntant.

Està creixent, i de manera sana, perquè ho fa sobretot el segment privat, quan fa anys el que ho feia més significativament era el d'empresa, les automatrícules. Amb tot, a partir de setembre comença una doble incertesa. D'una banda, perquè estem en període de transició del sistema d'homologacions, de l'antic que ha qüestionat l'afer Volkswagen a l'actual RDE fins a la imminent regulació WLTP, que entra en vigor l'1 de setembre a la UE, i l'1 de gener a Espanya i Portugal. Amb el nou sistema pugen les emissions de CO2, perquè s'incrementa el consum, ja que les proves son més reals. I als països en què els impostos de matriculació estan vinculats a les emissions els cotxes augmentaran de preu. Entre setembre i desembre hi haurà una puja d'impostos en el 25% del mercat, i els dièsel es veuran molt afectats. L'altra incertesa és què farà el Govern a partir de l'1 de gener amb l'impost de matriculació. El fàcil seria el que proposa Portugal: canviar les escales, i els que emeten més ara es penalitzen menys, de manera que el client no pagui el canvi d'homologació. Però el Govern està pensant altres coses que encara no estan clares.

El canvi transformarà també el mercat?

És previsible que es venguin cotxes més petits, de menys pes.

Què pot suposar per al preu final? Posi'm un exemple.

Tenint en compte que en el tram superior a Catalunya es graven suplementàriament dos punts més, a un vehicle de 100.000 euros es poden acabar afegint 16.000 euros més. S'ha d'aprofitar comprar un cotxe abans del 31 d'agost.

Per al seu grup, aquest és un moment dolç?

Jaguar Land Rover ja ha superat la barrera dels 650.000 cotxes venuts, quan fa sis anys se'n venien 175.000. A Espanya, es venen 10.000 Land Rover i 3.500 Jaguar, quan fa cinc anys eren 4.000 Land Rover i 800 Jaguar.

I ara arriba el vehicle elèctric.

L'I-Pace, que es començarà a vendre el juliol, és el nostre primer vehicle completament elèctric. És un cotxe molt interessant: 400 cavalls, una dinàmica de conducció espectacular i una autonomia de 480 quilòmetres, que ja comencen a fer-lo competitiu amb els vehicles de combustio.

Quin percentatge del seu mercat esperen cobrir amb l'elèctric?

De moment encara poc, perquè hi ha una barrera psicològica respecte de l'elèctric quant a la càrrega i l'autonomia, però les marques ja estem oferint solucions als clients, paquets de serveis per vèncer les reticències.

L'elèctric és ja el futur?

No pas a curt termini. La capacitat de fabricar cotxes electrics és limitada, per la dificultat de produir bateries de llarga durada. Ens queden molts anys de vendre motors de combustió. El vehicle elèctric estimem que el 2030 suposarà el 20% de les vendes.

Els motors de combustió encara tenen recorregut.

I tant. Un dièsel modern, Euro6, emet menys co2 que un gasolina i els mateixos nivells de nitrogen. Hi ha molta neurosi sobre els dièsel, potser perquè a Barcelona i Madrid no s'ha entès que el que no s'hi deixarà circular seran els dièsel vells, no pas els nous.