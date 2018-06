BBVA gestiona a Manresa 238 milions en fons d'inversió

El BBVA gestiona a Manresa 238 milions d'euros de patrimoni en fons d'inversió, segons dades de l'entitat corresponents al primer trimestre d'enguany. Això suposa un increment interanual del 6,6%, explica a aquest diari David Vallmitjana, responsable comercial de la gestora de fons de BBVA a Catalunya. El volum en fons gestionats a la capital del Bages suposa el 2,96% del total del BBVA a Catalunya. En nombre de comptes partícips, el banc se situa en 7.234 a Manresa, el 5,04% més que un any enrere. La xifra total suposa el 2,37% del nombre de comptes partícips de l'entitat bancària a Catalunya.

En conjunt, el BBVA gestiona en banca comercial 8.022 milions d'euros a Catalunya (amb dades corresponents al primer trimestre de l'any). Els actius sota gestió a Catalunya van créixer el 38,63% el 2017 i ho han fet el 7,19% fins a final de març, segons dades de l'entitat.

Quant a subscripcions netes, van arribar als 1.940 milions d'euros el 2017 (el 42,8% del total de banca comercial de l'entitat). El BBVA té 305.430 comptes partícips a Catalunya, el 24,64% del total de banca comercial de l'entitat, una xifra que estaria per sobre de la mitjana del sector.

David Vallmitjana assegura que els darrers bons resultats dels fons del BBVA responen, d'una banda, a l'«efecte mercat, ja que el 2017 va ser bo per als mercats de risc, amb una bona rendibilitat», i també a la gestió, ja que, diu Vallmitjana, «el 80% de la gestió activa va superar el seu índex de referència».

Per a Vallmitjana, l'entitat obté ara els resultats d'un canvi d'estratègia respecte de la seva relació amb els clients. «Hem fet un canvi de diàleg, perquè volem que el client compri el producte sabent per què». Vallmitjana explica que l'estratègia del banc passa per «definir quatre necessitats vitals que té el client i per crear una gamma de fons per cobrir-les». Així, Vallmitjana a punta a la «liquidesa, l'estalvi periòdic, el complement dels ingressos habituals, i la inversió». El banc s'adequa així, diu el responsable de fons a Catalunya, del nou escenari per al sector, en què «fins fa poc l'inversor era estalviador, i amb una rendibilitat al 0% el client ha fet el pas a inversor». Per a David Vallmitjana, el client inversor ha de seguir dues claus per garantir l'èxit de les seves operacions: «Tenir la cartera ben diversificada i tenir clar el límit temporal de la inversió» afegeix.