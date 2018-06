«La innovació és el nostre ADN»

Remsa és una empresa de Manresa especialitzada en serveis documentals, impressió professional i solucions per a l´oficina i comerços.

Quins productes i serveis ofereix Remsa?

El gran ventall de productes i serveis que oferim els classifiquem en quatre línies de negoci: solucions col·laboratives i tecnològiques per a pimes, servei d´impressió de petit i gran format, venda de material d´oficina i escolar, i solucions de cobrament per a restauració o comerços. Ho oferim des dels nostres punts de venda o a través dels canals web.

Quina és la principal activitat de l´empresa?

Tot i que inicialment l'activitat de Remsa havia estat la venda d´enregistradores, actualment la principal acció empresarial és la venda d'equips i servei d'impressió, tant on-line com off-line. En el primer cas, no tan sols parlem de la venda d'un equip, sinó de la transformació digital de l'entorn d'oficina. Actualment les noves tecnologies formen part del nostre sistema empresarial i quotidià, i nosaltres treballem per facilitar-ho en tots els àmbits. Pel que fa al servei d'impressió, posem a l'abast de tothom un assessorament personalitzat, ajustat a les necessitats del mercat actual.

Estem parlant d´una empresa amb una llarga trajectòria. Com ha evolucionat?

Remsa la van fundar Josep Camps i Montserrat Esclusa fa 35 anys, amb la venda d´enregistradores i material d'oficina. Un cop consolidada la marca, dos anys més tard, es va iniciar la col·laboració comercial amb la multinacional Ricoh (és Corporate Partner). Quan ens vam introduir en el món de les fotocopiadores, i més tard de les impressores, vam veure la necessitat d'oferir aquest servei d'impressió al client final, sense deixar de treballar les altres línies de negoci. El 2013 vam eliminar les barreres físiques i vam crear un sistema exclusiu i patentat d'impressió on-line, Printdossier. Amb l'aparició d'aquest sistema, que permet pressupostar la massa de color per pàgina, vam voler transformar aquest món. I l´abril passat, vam inaugurar el primer centre Printdossier, al c/ Jaume d'Arters, 5, de Manresa.

Per a quins sectors treballeu?

Donem servei a perfils d'empreses molt diversos, i de sectors com l'educatiu, sanitari, justícia, restauració... i oferim una cobertura molt àmplia, a escala nacional. El target també és molt divers.

Què us diferencia d´altres empreses de la competència? Quin és el vostre valor afegit?

A Remsa sempre hem treballat per oferir un servei professional, personalitzat i eficient. Treballem amb marques capdavanteres que garanteixen una altíssima qualitat, i hem evolucionat per cobrir aquelles necessitats que hem detectat en els nostres usuaris.

Quants treballadors té Remsa i quin és el perfil de la plantilla?

Actualment l´equip de Remsa està format per 23 professionals, amb les aptituds professionals necessàries per a cada lloc de treball, ja que és l´únic aspecte que tenim en compte a l´hora de fer una selecció de personal. Més del 60% de l´equip està format per dones, i l´interval d´edat oscil·la entre els 26 i 65 anys.

Remsa s´ha anat adaptant al mercat i innovant. Aquesta és la clau?

La innovació sempre ha format part de l´ADN de la nostra empresa. Sempre hem apostat per estudiar el nostre entorn, fet que ens ha portat a una evolució contínua.

Teniu alguna inversió o algun nou projecte entre mans?

Tenim diversos projectes en procés, alguns d´àmbit local i d´altres amb una perspectiva més nacional. Estem consolidant el nostre últim projecte, que és la creació de la nova marca Printdossier. Després d´estudiar les necessitats del mercat, pel que fa a impressió digital, vam creure oportú crear un sistema que pogués pressupostar per massa de tòner consumit per full, i deixar enrere el model establert fins ara de pagar un preu fix per impressió segons si és en color o negre. Això ens va dur a crear una eina on-line, per facilitar als nostres usuaris la impressió des de qualsevol lloc, i pagant pel percentatge de color present en l´arxiu. www.printdossier.com.

Quan és necessari compten amb suport de BBVA. Per què heu apostat per aquest banc?

Sempre hem confiat en aquesta entitat bancària. A part d´oferir-nos un servei efectiu, rebem un tracte de proximitat i confiança per part del seu personal. Al llarg d´aquests anys s´ha creat una relació de confiança mútua, que ens ha permès tirar endavant projectes com l´esmentat anteriorment, que sense el suport d´una entitat com BBVA no seria possible.