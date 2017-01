La bicicleta d'Arenas travessa Tailàndia, Laos i Cambodja

Amb l´última aventura acabada de completar, el ciclista manresà Pere Arenas ja ha arribat als 80.000 quilòmetres de ruta per tot el món. De 45 anys, les vacances d´aquest apassionat de la bici són sempre per fer distàncies molt llargues, i sovint a l´altra punta del món. Sempre en solitari, «és com em trobo més tranquil, puc anar al meu ritme, parar-me més en un lloc o no». Des del 1990, Arenas no ha fallat en aquestes sortides que tenen molt de coneixença d´altres cultures i també d´un important repte físic i esportiu.

L´última de les sortides la va fer per terres asiàtiques, amb uns 3.800 km que l´han portat per tres estats diferents, per Tailàndia, per Laos i per Cambodja. I Arenas ha quedat colpit «per la pobresa, per la misèria que hi ha en molts dels territoris que he passat quan surts de capitals com Bangkok».

Pel que fa a resistència, durant les setmanes que ha durat la seva aventura Arenas ha hagut de fer front «a un clima duríssim i amb zones de molta calor i d´humitat. Eren paratges força selvàtics, amb un ambient molt asfixiant al qual t´havies d´acostumar».

La religió budista era present en molts temples amb els quals es trobava pel camí i el fort corrent del riu Mekong va ser una de les imatges més espectaculars del trajecte. De cara a la propera sortida, dubta de si escollir ruta per Indonèsia o anar a una zona més freda com Alaska.