L´edició més accidentada del Dakar espera reprendre l´activitat avui

El Dakar espera reprendre avui la seva activitat, tot i que no serà fàcil. Els diluvis que estan assolant Amèrica del Sud aquests dies estan fent estralls en l'organització i logística dels participants. La novena etapa del Dakar, que s'havia de córrer dimecres i que unia les ciutats argentines de Salta i Chilecito, va ser suspesa per les males condicions meteorològiques. Fins ara s'havia suspès per tempestes la sisena etapa (Oruro-La Pau) i s'havia escurçat la cinquena (Tupiza-Oruro), la setena (La Paz-Uyuni) i la vuitena (Uyuni-Salta).

Un «gegantí despreniment de terra provocat per les tempestes» va impossibilitar dimarts que els vehicles recorressin el trajecte d'enllaç estipulat fins al campament de Salta. La 9a jornada, una de les més dures, considerada l'etapa reina d'aquest Dakar 2017 dibuixat per l'avianès Marc Coma, consistia en un trajecte de 977 quilòmetres, 406 d'ells cronometrats, que portava els competidors des de Salta fins a Chilecito.

Un Dakar escapçat

El director de cursa, Marc Coma, visiblement afectat, va anunciar que se suspenia la novena etapa per poder reagrupar els participants a Chilecito i va afegir que es destinarien «tots els recursos mèdics i helicòpters per ajudar tant com es pugui, perquè la situació és greu». I és que es van perdre dues vides humanes en el despreniment de terra i va requerir l'evacuació de més de 60 famílies a Tumbaya (Jujuy). Les fortes pluges estan convertint el Dakar, més enllà de les víctimes humanes, en un desafiament per als organitzadors. Tant és així que els dirigents de la cursa no estan completament segurs de poder reprendre la cursa avui. El director del Dakar, Etienne Lavigne, va reconèixer que les condicions meteorològiques han estat un factor important des que el Dakar va arribar a Amèrica del Sud fa nou anys, encara que va assegurar que sempre ha estat així. «Quan el ral·li se celebrava a l'Àfrica també es cancel·laven etapes a causa de les condicions meteorològiques». La situació és un greu problema per a la cursa, ja que no solament es tracta d'un problema esportiu, sinó també humà. Sens dubte, aquesta crisi en la cursa és una de les més greus en la història del Dakar.

Esteve i Roma se solidaritzen

Isidre Esteve està vivint en primera persona la tragèdia de Jujuy i s'ha solidaritzat amb el poble argentí. «El que estem veient aquí és una autèntica tragèdia. El primer són les persones i, en aquests casos, la cursa no té cap importància i ha de passar a un segon pla», afirma el lleidatà. D'altra banda, Nani Roma assenyalava que era una pena que no se celebrés l'etapa, però «això és només esport; el drama és el que viu la població afectada, que ha perdut les seves cases i les seves pertinences».