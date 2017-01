Jordi Simón correrà la Volta a Catalunya amb l'equip Funvic

El navassenc Jordi Simón farà la propera temporada a les files de l'equip Funvic Brasil, la formació amb la qual es va comprometre ja fa unes quantes setmanes com va informar aquest diari. Encara no hi ha el calendari complet que el Funvic Brasil Pro Cycling Team ha de portar a terme en aquest 2017, però sí que és oficial que prendrà part en la Volta a Catalunya, que l'ha convidat. Si no passa res que ho eviti, Simón podrà així córrer la seva tercera Volta a Catalunya, després de participar-hi en el 2012 i en la de l'any passat.

L'equip brasiler del Funvic és una de les set formacions del grup UCI Professional Continental que han estat convidades aquest 2017 per la Volta, i sortiran a competir al costat de les 18 formacions de la UCI World Team, considerada la categoria reina. Com va passar en el 2016, quan Simón corria al Verva ActiveJet polonès, ha estat clau la presència de Simón per tal de rebre la invitació per a la que és la 97a edició de la Volta.

Per al ciclista de Navàs aquesta serà la seva tercera participació a la Volta, en la qual va debutar el 2012 amb l'equip Andalucía en una edició amb un final d'etapa a prop de casa seva, a Manresa.

Simón, de 26 anys, va ser setè en una de les etapes de la Volta de la temporada passada. En el 2016 va destacar la medalla de bronze en el campionat estatal absolut de ruta assolit pel corredor de Navàs. Altres resultats meritoris van ser el 20è lloc al Tour de Suïssa, el 18è a la Volta a Algarve i l'11è assolit en el Tour de Croàcia.