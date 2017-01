Federer accedeix a la final després d´un duel intens i hi espera Nadal

«Dimitrov és, sobre el paper, un rival més fàcil perquè no m'ha guanyat mai. Contra Rafa seria una batalla èpica». Roger Federer no va celebrar de manera gaire efusiva el seu triomf a les semifinals de l'Obert d'Austràlia d'ahir contra el seu compatriota Stanislas Wawrinka. Tot i que li va costar. El tennista de Basilea va necessitar més de tres hores per vèncer per 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 i 6-3 i arribar a la final del primer Gran Eslam de la temporada per primer cop els darrers set anys. A més, ho ha fet després d'haver estat sis mesos aturat per lesió. Al seu cap només hi ha una possible final contra Nadal, que avui (9.30 hores, Eurosport) haurà de vèncer el búlgar Grigor Dimitrov per fer realitat la voluntat de gairebé tothom.

Ahir, Federer va viure en una muntanya russa. Va fer decantar cap a la seva banda un primer set molt igualat davant d'un Wawrinka que només l'havia vençut tres cops en vint enfrontaments. En el segon, l'exnúmero 1 va mostrar el seu millor tennis i semblava que el partit estava acabat. En el descans entre sets, però, Wawrinka va anar al vestidor i en va sortir convertit en un altre jugador. Molt més tranquil, va fer inclinar el tercer set cap a la seva banda per 6-1 i va guanyar el quart gràcies a un trencament oportú. Tot tornava a començar i semblava que llavors ell tindria avantatge.

Però no va ser així. Federer va arribar més sencer a la mànega definitiva i amb un break decisiu es va endur un partit de gran categoria sense gaires escarafalls.

En ser preguntat, a la pista mateix, per l'exjugador Jim Courier sobre les seves impressions, va recordar que «setmanes enrere, Rafa i jo no estàvem ni per jugar partits d'exhibició i ara ens podem trobar a la final d'un Gran Eslam». Un molt bon Dimitrov és l'única pedra al camí.