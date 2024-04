Xavi Hernández: "Em veig amb forces i amb capacitat"

L'entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández, que continuarà en el seu càrrec fins a finals de 2025, ha afirmat en la compareixença duta a terme aquest dijous sentir-se "amb forces i amb capacitat", després que a finals de gener anunciés la seva marxa al final de la present temporada.

"El més important és pensar en l'entitat. Quan ens reunim amb el president, vaig posar el meu càrrec a la seva disposició, però llavors em vaig trobar amb una gran confiança del president, l'àrea esportiva i tota la junta", ha insistit.

Xavi ha assegurat que també ha estat molt important el suport del seu equip tècnic, així com "la complicitat dels jugadors", que li han fet veure que "aquest projecte ha de continuar".

"Estem treballant bé, és un projecte guanyador. L'afició també m'ha fet veure que haig de seguir. Al gener vaig pensar que el millor era marxar, però després la dinàmica va ser positiva. En 2 o 3 minuts ens vam entendre el president i jo", ha insistit el tècnic.

Laporta: "Apostar per l'estabilitat és fonamental per als projectes"

Per la seva banda, el president del Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat en la compareixença conjunta que cal "apostar per l'estabilitat per als projectes" futbolístics.

"L'equip que tenim s'està consolidant amb gent jove, que necessita d'aquesta estabilitat, i aquests jugadors necessiten una referència i Xavi Hernández ho és", ha dit el president blaugrana. "Estic especialment content. S'ha produït el que volia. La junta directiva ha donat per unanimitat suport a aquesta decisió. Estem convençuts tots que és la millor decisió, dona estabilitat a la institució i consolida un projecte que serà més guanyador encara", ha insistit Laporta.