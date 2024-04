El Barça confirma la continuïtat de Xavi fins al juny del 2025

El FC Barcelona ha confirmat aquest dimecres a EFE la continuïtat de Xavi Hernández com a tècnic fins al juny del 2025, després d'una reunió al domicili particular del president Joan Laporta amb la cúpula esportiva.

La notícia ha estat avançada pel rotatiu 'Mundo deportivo' i confirmada per EFE. En la continuïtat del tècnic podrien establir-se una sèrie de condicionants, que seran desgranats pel president Laporta durant una compareixença prevista per a aquest dijous amb els mitjans del club blaugrana.