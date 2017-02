El Joventut visita Tenerife i l'UCAM rep el Reial Madrid

El partit d'avui a Santiago té una incidència directa en les darreres posicions de la lliga Endesa, i tant l'Obradoiro com l'ICL en sortiran reforçats o més masegats segons el resultat que es doni. Una mica menys exigit està l'Estudiantes (7 victòries), però aquesta tarda pot fer un pas a la tranquil·litat si venç a la pista del Fuenlabrada (8), on, per cert, fa una dècada que no hi treu cap resultat positiu. Pel que fa al Joventut (5), ara mateix fora de zona de descens però el tercer per la cua, té un partit teòricament molt complicat a l'illa de Tenerife contra el segon classificat a l'ACB, l'Iberostar (14). L'UCAM Múrcia (6) de Campazzo rebrà el líder, el Madrid, i, a Saragossa, els equips del Tecnyconta (6) i del Betis (7) es troben en un duel per intentar obrir marge amb el perill.



El Barça fitxa Mundford

Pel que fa al Barça Lassa, rebrà el Bilbao al Palau potser ja amb el seu útim fitxatge, el base Xavier Mundford, americà de 24 anys i 1,90 d'alçada que va disputar, en la temporada passada, 14 partits amb els Memphis Grizzlies. Ahir el club blaugrana el donava d'alta a l'ACB en el lloc de Pau Ribas, que fa setmanes que està lesionat.