El Sala 5-Ripollet, suspès quan faltaven tres minuts

El Sala 5 Martorell-Ripollet va suspendre's quan faltaven tres minuts per al final, just quan els del Baix Llobregat van quedar-se amb només tres jugadors a pista arran de les expulsions de Marc Godall, Mèlk i Gerard. Fins llavors, el partit havia estat bastant anivellat, tot i que els vallesans sempre portaven la iniciativa en el joc. Ben bé a l'inici, el Ripollet va situar-se amb un 0-2 que li va donar tranquil·litat i al descans guanyava per 1-3. A la segona meitat el Sala 5 Martorell va intentar reaccionar, però no va poder ser fins al moment en què va suspendre's el matx.