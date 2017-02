Els Patriots de Brady remunten i guanyen la cinquena Super Bowl

Els Patriots de Nova Anglaterra es van coronar campions de la Super Bowl en vèncer en temps extra per 34-28 els Falcons d'Atlanta després de completar una remuntada de 25 punts en el tercer període i van aconseguir el cinquè títol de la seva història, la millor marca de tots els temps.

El temps reglamentari del partit disputat a l'NRG Stadium de Houston va acabar amb el marcador empatat a 28-28 després que quan quedaven 57 segons el receptor obert Danny Amendola, de Houston, va aconseguir dos punts de conversió després de l'anotació obtinguda pel corredor James White. A la pròrroga, els Patriots, amb el mariscal de camp Tom Brady dominant en vuit jugades i 75 iardes, va permetre a White fer el touchdown històric i guanyador de dues iardes.



Duo històric

Brady, nomenat guanyador del premi de Jugador Més Valuós (MVP) per quarta vegada en els set partits de Super Bowl que ha disputat, juntament amb l'entrenador en cap dels Patriots, Bill Belichick, es van convertir en els únics que han aconseguit cinc títols a la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL). La remuntada dels Patriots, que van anotar 19-0 en el quart període, és la més gran que s'ha donat en un partit de Super Bowl.



No només esport

Ni més ni menys que 110 milions de dòlars s'han gastat les compa-nyies per poder anunciar els seus productes en l'esdeveniment esportiu més important de l'any als Estats Units i de nou la creativitat i el contingut de les històries van anar dirigides al nou president Trump. Qui no en va fer referència va ser Lady Gaga, que va il·luminar l'estadi de la Super Bowl amb una actuació vibrant, i plena de missatges patriòtics i subtils referències a la integració de grups com els homosexuals, els afroamericans o els llatins. Amb salts al buit, jocs pirotècnics i fins a 300 drons que van dibuixar estrelles a la seva esquena, la cantant va oferir un gran espectacle.